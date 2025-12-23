Nga dồn dập tấn công, Ukraine chìm trong bóng tối

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng máy bay không người lái cũng như tên lửa phóng từ trên không và trên mặt đất.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 22, rạng sáng 23/12, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công. Trong đó bao gồm 635 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 38 tên lửa các loại (3 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 35 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K).

Hậu quả sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Tính đến 11h30 ngày 23/12, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 621 mục tiêu, trong đó bao gồm 587 UAV và 34 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết tên lửa và 39 máy bay không người lái nhắm trúng vào 21 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, ba tên lửa đạn đạo không bắn trúng mục tiêu, vị trí rơi của chúng đang được xác minh.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến người dân tại các tỉnh Rivne, Ternopil và Khmelnytskyi rơi vào tình trạng mất điện gần như hoàn toàn.

"Suốt đêm qua và rạng sáng nay, Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn khác vào lưới điện của Ukraine, đây là cuộc tấn công thứ chín kể từ đầu năm. Người dân ở các tỉnh Rivne, Ternopil và Khmelnytskyi gần như hoàn toàn bị mất điện", thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine nêu rõ.

Ngoài ra, tình trạng mất điện cũng được ghi nhận ở các tỉnh Vinnytsia, Chernihiv, Zhytomyr, cũng như ở các tỉnh Donetsk, Dnipropetrovsk và Kharkiv.

Riêng tại tỉnh Odesa, giới chức năng lượng đang khẩn trương khắc phục hậu quả của hàng loạt đợt tấn công quy mô lớn liên tiếp của lực lượng Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các công ty năng lượng đang nỗ lực tối đa để sớm đưa các thiết bị bị hư hỏng trở lại hoạt động.

Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào hệ thống điện đã buộc Ukraine phải áp dụng lịch cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc. Lịch cắt điện theo giờ do các công ty phân phối điện khu vực ban hành trước đó hiện không còn hiệu lực. Việc cắt điện khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ khi hệ thống điện quốc gia ổn định trở lại.