Bộ Quốc phòng điều động máy bay cấp cứu thai phụ và quân nhân ở Trường Sa

Nguyễn Minh
TPO - Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, ngày 22/12, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh đoàn 18 sử dụng máy bay thực hiện nhiệm vụ bay cấp cứu tại quần đảo Trường Sa, vận chuyển hai bệnh nhân là thai phụ và quân nhân.

Vào lúc 1 giờ 55 ngày 22/12, Cục Cứu hộ - Cứu nạn nhận được điện thông báo của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) về việc cấp cứu bệnh nhân Trần Thị Thanh Huyền (SN 1991, là người dân trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa) đang có thai lần hai được hơn 20 tuần tuổi, ngôi di động, tiên lượng nặng.

Cùng đó, Quân chủng Hải quân cũng có thông báo đề nghị vận chuyển Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Đức Pháp - nhân viên cơ yếu đang công tác tại đảo Trường Sa, bị chấn thương sọ não do ngã đạp đầu vào nền cứng.

Sau khi tiếp nhận các thông tin, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị Sở chỉ huy Bộ báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Binh đoàn 18 sử dụng máy bay thực hiện nhiệm vụ bay cấp cứu.

Vào lúc 5 giờ 52 ngày 22/12, máy bay số hiệu VN-8620 đã cất cánh tới quần đảo Trường Sa, sau đó thực hiện các chặng bay tới đảo Sinh Tồn tiếp nhận bệnh nhân Trần Thị Thanh Huyền; tiếp đó tới đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Trương Đức Pháp.

Chiều cùng ngày, máy bay VN620 đã đưa thai phụ Trần Thị Thanh Huyền và Thượng úy Trương Đức Pháp từ đảo Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175, dự kiến 20 giờ tối 22/12 sẽ về đến bệnh viện.

Nguyễn Minh
#Bộ Quốc phòng điều động máy bay cấp cứu thai phụ và quân nhân ở Trường Sa #Cục Cứu hộ - Cứu nạn #Bộ Quốc phòng #Binh đoàn 18 #Quân chủng Hải quân #Cục Quân y #đảo Trường Sa #đảo Sinh Tồn #thai phụ #quân nhân

