Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đặc khu Trường Sa tiếp nhận 2.000 ngư dân vào tránh trú bão số 15

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đến 16h ngày 26/11, Đặc khu Trường Sa đã tiếp nhận hơn 200 tàu cá với trên 2.000 ngư dân vào tránh trú bão số 15.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15 (Koto) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão, đồng thời hỗ trợ ngư dân vào tránh trú an toàn tại các đảo Trường Sa, Đá Tây, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn.

can-bo-chien-si-dao-da-tay-tham-hoi-tang-co-cho-ngu-dan-vao-tranh-tru-bao.jpg
Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây thăm hỏi, tặng cờ tổ quốc cho ngư dân vào trú bão.

Đến 16h ngày 26/11, toàn Đặc khu Trường Sa đã tiếp nhận hơn 200 tàu cá với trên 2.000 ngư dân vào tránh trú bão. Các lực lượng trên đảo huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngư dân gia cố nhà cửa, chằng buộc tàu thuyền, sắp xếp nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, các đảo đã cấp phát hơn 10.000 lít nước ngọt cùng nhu yếu phẩm, thuốc men, tổ chức khám sức khỏe và bố trí chỗ ở tạm thời cho ngư dân.

Song song với công tác cứu trợ, các đơn vị khẩn trương củng cố hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, kiểm tra doanh trại, chủ động dự trữ đầy đủ lương thực, nước ngọt, thuốc men và phương tiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi bão đổ bộ.

Hiện toàn bộ dân cư trên các đảo có người sinh sống và các tàu thuyền vào tránh trú đều an toàn tuyệt đối. Các lực lượng tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 15, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão tiến gần quần đảo Trường Sa.

Phùng Quang
#Đặc khu Trường Sa #bão số 15 #ngư dân #quần đảo Trường Sa

Xem thêm

Cùng chuyên mục