Đặc khu Trường Sa tiếp nhận 2.000 ngư dân vào tránh trú bão số 15

TPO - Đến 16h ngày 26/11, Đặc khu Trường Sa đã tiếp nhận hơn 200 tàu cá với trên 2.000 ngư dân vào tránh trú bão số 15.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15 (Koto) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão, đồng thời hỗ trợ ngư dân vào tránh trú an toàn tại các đảo Trường Sa, Đá Tây, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây thăm hỏi, tặng cờ tổ quốc cho ngư dân vào trú bão.

Đến 16h ngày 26/11, toàn Đặc khu Trường Sa đã tiếp nhận hơn 200 tàu cá với trên 2.000 ngư dân vào tránh trú bão. Các lực lượng trên đảo huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngư dân gia cố nhà cửa, chằng buộc tàu thuyền, sắp xếp nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, các đảo đã cấp phát hơn 10.000 lít nước ngọt cùng nhu yếu phẩm, thuốc men, tổ chức khám sức khỏe và bố trí chỗ ở tạm thời cho ngư dân.

Song song với công tác cứu trợ, các đơn vị khẩn trương củng cố hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, kiểm tra doanh trại, chủ động dự trữ đầy đủ lương thực, nước ngọt, thuốc men và phương tiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi bão đổ bộ.

Hiện toàn bộ dân cư trên các đảo có người sinh sống và các tàu thuyền vào tránh trú đều an toàn tuyệt đối. Các lực lượng tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 15, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão tiến gần quần đảo Trường Sa.