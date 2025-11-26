An Giang yêu cầu dừng chạy canô ra đảo trước khả năng ảnh hưởng bão số 15

TPO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 15 trên Biển Đông, ngành du lịch An Giang yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh liên quan đến du lịch biển - đảo siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Các đơn vị kinh doanh lữ hành tư vấn cho du khách thay đổi chương trình tham quan, đặc biệt với tour tham quan các đảo bằng tàu, canô.

Ngày 26/11, Sở Du lịch An Giang cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp du lịch chủ động ứng phó với nguy cơ thời tiết xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 15 trên Biển Đông.

An Giang yêu cầu cơ sở du lịch cảnh giác cao với bão số 15 trên Biển Đông.



Để chủ động ứng phó với tình hình mưa, gió do ảnh hưởng của bão trong những ngày tới, Sở Du lịch An Giang đề nghị, các cơ sở lưu trú, điểm vui chơi và doanh nghiệp lữ hành tăng cường theo dõi bản tin thời tiết, nắm chắc diễn biến thời tiết xấu để chủ động đảm bảo an toàn cho du khách.

Các cơ sở lưu trú, du lịch có bãi tắm, hồ bơi được yêu cầu bố trí lực lượng cứu hộ trực, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, khuyến cáo du khách không tắm biển, không tham gia trò chơi dưới nước khi thời tiết xấu.

Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh lữ hành tư vấn cho du khách thay đổi chương trình tham quan phù hợp để đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt tour tham quan các đảo bằng tàu, canô khi có gió to, sóng lớn trên biển.

Sở Du lịch An Giang cũng giao Ban Quản lý các khu du lịch Quần đảo Hải Tặc, Nam Du và Lại Sơn tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bãi tắm công cộng; nhắc nhở các đơn vị kinh doanh có bãi tắm không để du khách vui chơi, tắm biển khi thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Đặc khu Kiên Hải (An Giang) đã có công văn chỉ đạo ứng phó ảnh hưởng bão số 15. Theo đó, các địa phương Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du được yêu cầu thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc và sẵn sàng lực lượng cứu hộ.

Các tổ điện lực được giao kiểm tra, gia cố hệ thống lưới điện, chủ động cắt điện khu vực mất an toàn; các ấp tổ chức phát quang cây xanh, chằng chống nhà cửa và bố trí điểm tránh trú an toàn cho hộ dân sống sát mé biển, vùng trũng thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.