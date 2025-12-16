Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hình ảnh thiết kế trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 850 nghìn tỷ đồng

Trọng Đảng

TPO - Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư hơn 855 nghìn tỷ đồng vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư và dự kiến khởi công vào dịp 19/12 tới. Phương án thiết kế tuyến đường cũng vừa được liên danh các nhà đầu tư xây dựng.

tp-1.jpg
Dự án nhằm đầu tư trục giao thông đường bộ dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với chiều dài hơn 80 km, đáp ứng nhu cầu giao thông và kết nối với hệ thống cầu qua sông Hồng, các khu đô thị ven sông.
tp-2.jpg
Hạng mục chính của dự án là hạng mục trục giao thông đường bộ đi trên cao theo tiêu chuẩn cao tốc và hệ thống đường sắt đô thị 1 ray (monorail) nhằm tăng cường năng lực vận tải công cộng và kết nối giao thông.
tp-3.jpg
Hai tuyến giao thông, gồm đường bộ cao tốc và đường sắt đô thị monorail, được thiết kế chạy song song dọc theo bờ sông Hồng.
tp-4.jpg
Trục đường bộ được thiết kế lưu thông hai chiều, với mặt cắt ngang 6 làn xe (mỗi bên 3 làn), xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc.
tp-7.jpg
Khu vực các bãi sông chạy dọc dự án được thiết kế là các khu đô thị và công viên mở.
tp-8.jpg
Một góc thiết kế dự án phía nội thành, bao gồm khu vực bãi sông Hồng sẽ là công viên, cây xanh, trục giao thông đi trên cao chạy qua.
tp-9.jpg
Sau khi được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 15/12/2025, dự án sẽ hoàn thiện hồ sơ đầu tư trong 6 tháng, triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Dự án trục giao thông cảnh quan sông Hồng có phạm vi triển khai dọc theo sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của Hà Nội.

Trong đó, phía hữu Hồng (nội thành) đi qua 12 xã, phường. Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập, bao gồm: dự án thành phần 1 (thi công đường và công trình kèm theo bờ sông phía Nam - nội thành); dự án thành phần 2 (thi công đường và công trình kèm theo bờ phía Bắc); dự án thành phần 3: Đầu tư tuyến Monorail phía nội thành; dự án thành phần 4 là các khu đô thị tái định cư...

Dự án được thực hiện theo hình thức BT, quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư được xác định tại khu vực tái thiết đô thị nằm trong phạm vi dự án.

Trọng Đảng
