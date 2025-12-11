Loạt ‘siêu’ dự án hạ tầng tại Hà Nội gần 800 nghìn tỷ đồng sẽ khởi công dịp 19/12

TPO - Ngày 19/12, Hà Nội dự kiến khởi công 7 dự án đầu tư hạ tầng với tổng mức đầu tư gần 800 nghìn tỷ đồng. Ngày 11/12, đại diện một số đơn vị quản lý nhà nước và nhà đầu tư xác nhận đang hoàn thiện thủ tục để khởi công đúng kế hoạch.

Dự án đầu tiên dự kiến khởi công dịp 19/12 là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng mức đầu tư hơn 348.000 tỷ đồng. Công trình đầu tư theo hình thức BT, có diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trong đó diện tích lập dự án khoảng 7.800 ha, trải dài qua 16 phường, xã hai bên sông Hồng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư tuyến giao thông đường bộ dọc hai bên sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở (đại lộ) với quy mô phù hợp nhu cầu giao thông dự báo và cấu trúc hệ thống kết nối với các công trình giao thông qua sông Hồng và các khu vực ven sông, kết nối hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa. Dự án có kế hoạch thi công từ năm 2025 đến năm 2030, khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển mới cho hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông thành phố.

Ngày 11/12, thông tin với PV Tiền Phong đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả - một trong những liên danh nhà đầu tư) cho biết, dự án đang được Tập đoàn Đèo Cả và liên danh nhà đầu tư chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào dịp 19/12.

Thiết kế trục cảnh quanh sông Hồng được Tập đoàn Đèo cả xây dựng.

Dự án thứ hai cũng có kế hoạch khởi công dịp 19/12 là Khu đô thị thể thao Olympic. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 350.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những dự án quy mô nhất tại Hà Nội. Dự án nghiên cứu lập quy hoạch trên diện tích khoảng 16.000 ha, phạm vi triển khai khoảng 10.000 ha tại huyện các huyện Thanh Trì, Thường Tín (cũ). Theo báo cáo nghiên cứu cơ sở, dự án được chia thành 4 phân khu chức năng, trong đó nổi bật là đô thị nén TOD kết nối trực tiếp với khu liên hợp thể thao đạt chuẩn quốc tế. Dự án nằm trên địa bàn 12 xã, phường hiện nay, gồm: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa; ranh giới trải từ đường Phan Trọng Tuệ tới vành đai 4, tiếp giáp khu dân cư hiện hữu và phân khu đô thị C4.

Ngày 11/12, thông tin với PV Tiền Phong đại diện nhà đầu tư được giao lập hồ sơ, thiết kế dự án cho biết, các nhà đầu tư đang hoàn thành các thủ tục để khởi công.

Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc cũng được đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, Ban đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục đầu tư để báo cáo thành phố chấp thuận cho khởi công vào dịp 19/12. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 có mức tổng vốn đầu tư gần 65.404 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài gần 40 km, bao gồm cả đoạn ngầm, trên cao và trên mặt đất, với 20 ga và 2 depot tại Sơn Đồng - Dương Hòa và Hòa Lạc.

Gần 800 nghìn tỷ đồng cho 7 “siêu” dự án phát triển hạ tầng

Ngoài 3 dự án trên, trong kế hoạch dự kiến khởi công các dự án hạ tầng vào dịp 19/12 tới, còn có 4 dự án khác, bao gồm: Đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội; Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, Tổ hợp Times Square Hà Nội, Cải tạo – chỉnh trang công viên sông Tô Lịch… Tổng mức đầu tư 7 dự án này gần 800 nghìn tỷ đồng.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic.

Với dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng, dài gần 50 km; riêng đoạn qua Hà Nội dài 28,58 km, bao gồm hơn 8 km tuyến xây mới và hơn 20 km đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường vành đai 3 và cầu Tứ Liên. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối hướng Đông Bắc, giảm tải giao thông quốc lộ hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của vùng Thủ đô.

Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 với tổng vốn 9.307 tỷ đồng, do liên danh Viglacera - Hoàng Thành - Central đầu tư. Công trình có quy mô đất sử dụng khoảng 445.886 m², trong đó hơn 165.000 m² dành cho nhà ở. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội lớn nhất phía Bắc Thủ đô, có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung.

Với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, dự án Tổ hợp văn phòng - khách sạn - căn hộ cao cấp Times Square Hà Nội tại số 2 Phạm Hùng có diện tích sử dụng đất 40.000 m². Công trình có chức năng tích hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ du lịch, chung cư cao cấp và trường học.

Dự án Cải tạo - chỉnh trang công viên sông Tô Lịch có tổng vốn gần 4.400 tỷ đồng, trải dọc 12 phường. Công trình có mục tiêu hướng tới hiện đại hóa cảnh quan, tạo không gian công cộng mới và xây dựng hệ sinh thái đô thị xanh ven sông.

Chiều 11/12 thông tin với PV Tiền Phong về kế hoạch khởi công dự án đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội; Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, Tổ hợp Times Square Hà Nội, Cải tạo - chỉnh trang công viên sông Tô Lịch, đại diện Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, danh sách các công trình thành phố dự kiến khởi công dịp 19/12 tới đã được báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.