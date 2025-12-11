Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí

Trường Phong

TPO - Chiều 11/12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí về công tác thông tin tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

tienphong-1112tvq.jpg
tienphong-1112tvq2.jpg
Tham gia hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.
tienphong-1112tvq7.jpg
tienphong-1112tvq8.jpg
tienphong-1112tvq9.jpg
tienphong-1112tvq13.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác thông tin tuyên truyền trước thềm Đại hội XIV của Đảng, kiến nghị các nội dung để tập trung làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng.
tienphong-1112tvq6.jpg
tienphong-1112tvq12.jpg
tienphong-1112tvq3.jpg
tienphong-1112tvq11.jpg
Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại hội nghị.
tienphong-1112tvq1.jpg
tienphong-1112tvq4.jpg
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao đổi nhiều vấn đề về công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng với lãnh đạo các cơ quan báo chí, trong đó nhấn mạnh: Báo chí cần làm nổi bật tầm vóc chính trị, lịch sử, chiến lược của Đại hội XIV; tuyên truyền sâu, đậm về công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện theo hướng: công khai - minh bạch - chặt chẽ - dân chủ - khoa học; tuyên truyền mạnh mẽ về thành tựu 40 năm đổi mới, nhất là thành tựu nhiệm kỳ XIII của Đảng; chủ động dự báo dư luận, định hướng không gian mạng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo ra các sản phẩm truyền thông lan toả sâu rộng về Đại hội XIV của Đảng...
Trường Phong
#Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương #Trịnh Văn Quyết #Báo chí #Đại hội lần thứ XIV của Đảng

