Hơn 527.000 ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc

TPO - Thông qua việc tổng hợp các ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất 5 kiến nghị, trong đó, cần xây dựng nghị quyết chuyên đề về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, gần dân, lắng nghe dân, vì lợi ích của Nhân dân...

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ký ban hành Báo cáo số 90/BC-MTTW-BTT về việc Tổng hợp ý kiến đóng góp trong hệ thống MTTQ Việt Nam đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: PV.



Báo cáo nêu rõ, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến, góp ý đối với dự thảo các Văn kiện, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân.

Cổng thông tin điện tử và trang Fanpage của MTTQ Việt Nam; cơ quan báo chí của các tổ chức xã hội đã xây dựng các chuyên mục góp ý; tích cực đăng tải nhiều tin, bài, phỏng vấn, phân tích, tọa đàm phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; giới thiệu các điểm mới trong dự thảo các Văn kiện; mở diễn đàn trao đổi, ghi nhận ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống, công tác tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo các Văn kiện đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia góp ý, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện dự thảo các Văn kiện.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 18/11/2025, đã có 527.764 ý kiến góp ý thông qua các hình thức trực tiếp và thư báo từ 26/34 báo cáo của MTTQ Việt Nam các tỉnh/ thành phố và 7 báo cáo của các tổ chức thành viên vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Trong đó, có 417.338 ý kiến góp ý trực tiếp tại 28.497 hội nghị hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua các hội thảo, tọa đàm khoa học; 109.757 ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo.

Từ những ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề xuất 5 kiến nghị.

Đầu tiên, đề nghị xây dựng nghị quyết chuyên đề về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, gần dân, lắng nghe dân, vì lợi ích của Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ cơ sở, chính sách tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất cho cán bộ, nhất là cấp xã. Mở rộng cơ chế tự chủ và phân cấp mạnh hơn cho các đô thị lớn.

Cùng với đó, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần đánh giá, khẳng định một lần nữa, vị trí, vai trò đặc biệt của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị làm cơ sở để MTTQ Việt Nam hoạt động có hiệu quả cao hơn; ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; làm rõ “Vai trò nòng cốt chính trị” của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thể chế hóa quy trình “Phản hồi chính sách hai chiều” giữa Mặt trận - Nhà nước - Nhân dân; nâng tầm các diễn đàn Nhân dân - Chính quyền và đối thoại Đảng - Nhân dân thành kênh thường xuyên, có chất lượng, mang tính thiết chế…

Đề nghị tập trung nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai (đặc biệt là sụt lún, ngập lụt, nước biển dâng); nhấn mạnh giải pháp căn cơ, kịp thời là cần thiết để bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, đề nghị cần xem xét chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất. Cần tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng thực học - thực hành, phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng số và hội nhập toàn cầu; đồng thời nhấn mạnh vai trò khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Đối với lĩnh vực y tế, cần xây dựng và triển khai các chính sách cụ thể nhằm đảm bảo quyền cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế thông qua việc tham gia BHYT; đồng thời, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản và chuyên sâu, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đề nghị dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng bổ sung thêm nhiệm vụ chiến lược, phương pháp và mô hình tổ chức thực hiện để thu hút lực lượng trí thức, nhà khoa học là người nước ngoài tới làm việc cho Việt Nam; đồng thời, tinh giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, có chính sách đặc biệt với các cá nhân, nhà khoa học xuất sắc là người nước ngoài tới Việt Nam làm việc. Xây dựng mạng lưới tri thức Việt Nam toàn cầu, kết nối chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài tham gia tư vấn chính sách, phản biện, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực.