Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rét

PV

TPO - Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ; ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (5/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Trong ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ; ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-4,0m riêng Vịnh Bắc Bộ 1,5-2,5m, biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/12 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng phía nam ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

PV
