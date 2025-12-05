Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phú Thọ có nữ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp Hội nghị lần thứ Tư để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác xây dựng Đảng và kiện toàn nhân sự.

image001.jpg
Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Hiền

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ, thống nhất giới thiệu hai nhân sự trình Ban Bí thư xem xét chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm ông Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Minh Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%, bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ.

image011.jpg
Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa bà Bùi Thị Thu Hằng, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: Đức Hiền

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã thảo luận và thống nhất thông qua các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách năm 2026; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2026 - 2028 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026 - 2030; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đức Anh
#Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy #nhân sự mới Phú Thọ #kiện toàn nhân sự chủ chốt ở Phú Thọ #nhân sự mới nhất #công tác cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục