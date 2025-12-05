Phú Thọ có nữ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chiều 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp Hội nghị lần thứ Tư để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác xây dựng Đảng và kiện toàn nhân sự.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Hiền

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ, thống nhất giới thiệu hai nhân sự trình Ban Bí thư xem xét chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm ông Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Minh Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%, bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa bà Bùi Thị Thu Hằng, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: Đức Hiền

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã thảo luận và thống nhất thông qua các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách năm 2026; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2026 - 2028 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026 - 2030; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2026.