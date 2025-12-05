Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm nhận thêm trọng trách

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025- 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quyết định chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Hoàng Văn Nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Nghiệm cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Văn Nghiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Hoàng Văn Nghiệm mong muốn các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh giữ vững truyền thống lực lượng Anh hùng, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.