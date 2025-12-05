Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm nhận thêm trọng trách

Viết Hà - Thọ Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

tp-1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025- 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quyết định chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2025-2030.

tp-3.jpg
Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Hoàng Văn Nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Nghiệm cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

tp-2.jpg
Ông Hoàng Văn Nghiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Hoàng Văn Nghiệm mong muốn các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh giữ vững truyền thống lực lượng Anh hùng, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Viết Hà - Thọ Sơn
#Chỉ định lãnh đạo tỉnh Sơn La #Phát triển lực lượng quân sự địa phương #Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm nhận thêm trọng trách #nhân sự mới Sơn La #công tác cán bộ #quyết định về công tác cán bộ #nhân sự mới nhất #chỉ định nhân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục