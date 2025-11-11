Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La

Ông Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Mường La, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La, với thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Ngày 11/11, Thanh tra tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Sơn La, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp nhận ông Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Mường La nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

sl-9052.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Bắc. Ảnh: Báo Sơn La

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến đề nghị ông Nguyễn Văn Bắc, trên cương vị mới, sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức của đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng…

Báo Sơn La
