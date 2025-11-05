Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Sở Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường cùng Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 5/11, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định bổ nhiệm đối với nhiều giám đốc các sở, ngành.

Theo đó, ông Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao quyền Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho ông Lê Ngọc Hợp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện kể từ ngày 1/11/2025 cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.