Lãnh đạo T.Ư thăm hỏi, hỗ trợ Thanh Hóa khắc phục hậu quả bão số 10

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và PCT kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thăm hỏi, làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình ứng phó cơn bão số 10.

Sáng 30/9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm hỏi, làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình ứng phó với bão số 10. Cùng đi có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Lãnh đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình ứng phó bão số 10.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, theo rà soát, toàn tỉnh có 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương; 955 ngôi nhà bị thiệt hại; hơn 4.000 nhà bị ngập nước; có 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập; 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa bị hư hỏng; nhiều thôn bị cô lập; hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt gây tắc đường.

Trước những thiệt hại do cơn bão gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, tổ chức các đoàn thăm hỏi gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương; bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt cho người dân ở nơi sơ tán.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.



Huy động các lực lượng cơ động đến các nơi bị cô lập để hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm, nước uống, duy trì thông tin liên lạc thông suốt. Tập trung khắc phục kịp thời các sự cố trên các tuyến giao thông, đê điều, khắc phục sự cố về điện, đảm bảo đời sống nhân dân. Phân công lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực tại các nơi xung yếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi người dân tỉnh Thanh Hóa đang phải chịu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực của các cấp chính quyền, các đơn vị, lực lượng của tỉnh không quản khó khăn, ngày đêm hỗ trợ người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Thanh Hóa tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa bão.

Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, kịp thời khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa bão.