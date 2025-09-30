Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lãnh đạo T.Ư thăm hỏi, hỗ trợ Thanh Hóa khắc phục hậu quả bão số 10

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và PCT kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thăm hỏi, làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình ứng phó cơn bão số 10.

Sáng 30/9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm hỏi, làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình ứng phó với bão số 10. Cùng đi có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

p1.jpg
Lãnh đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình ứng phó bão số 10.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, theo rà soát, toàn tỉnh có 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương; 955 ngôi nhà bị thiệt hại; hơn 4.000 nhà bị ngập nước; có 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập; 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa bị hư hỏng; nhiều thôn bị cô lập; hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt gây tắc đường.

Trước những thiệt hại do cơn bão gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, tổ chức các đoàn thăm hỏi gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương; bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt cho người dân ở nơi sơ tán.

p2.jpg
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Huy động các lực lượng cơ động đến các nơi bị cô lập để hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm, nước uống, duy trì thông tin liên lạc thông suốt. Tập trung khắc phục kịp thời các sự cố trên các tuyến giao thông, đê điều, khắc phục sự cố về điện, đảm bảo đời sống nhân dân. Phân công lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực tại các nơi xung yếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi người dân tỉnh Thanh Hóa đang phải chịu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực của các cấp chính quyền, các đơn vị, lực lượng của tỉnh không quản khó khăn, ngày đêm hỗ trợ người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Thanh Hóa tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

p3.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa bão.

Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, kịp thời khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa bão.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #bão số 10 #hỗ trợ bão lũ #thiệt hại bão #UBMTTQ Việt Nam #khắc phục hậu quả #ứng phó thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục