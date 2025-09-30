Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nước lũ bất ngờ cuồn cuộn đổ về xã miền núi ở Thanh Hóa khiến nhiều bản làng bị chia cắt, nhà cửa, hoa màu, tài sản của người dân hư hỏng nặng.

Clip: Lũ quét ở miền núi Thanh Hóa.

Sáng 30/9, thông tin từ UBND xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi), mưa rất to kèm gió lớn từ rạng sáng đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao. Cùng lúc đó, trận lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi.

1000015655.jpg
Mưa lớn khiến lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa.

Mưa lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ngập sâu, chia cắt. Tại Km130 Quốc lộ 217, đất đá sạt xuống khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Hàng chục điểm sạt lở khác dọc tuyến cũng gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông, ứng trực 24/24.

1000015659.jpg
1000015657.jpg
Mưa lũ chia cắt nhiều bản làng, đường liên xã.

Theo báo cáo nhanh, toàn xã Trung Hạ có 32 ha lúa, 11 ha hoa màu bị ngập úng; 79 ao cá với sản lượng khoảng 12 tấn bị cuốn trôi. Hai ngôi nhà bị sập, 40 hộ dân bị sạt lở đất. Một số trường học, công trình hạ tầng, hệ thống nước sạch hư hỏng nặng; 6 công ty, doanh nghiệp bị ngập, gây thiệt hại lớn về thiết bị, nguyên vật liệu.

1000015661.jpg
Mưa lũ ở Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp.

Theo lãnh đạo UBND xã Trung Hạ cho biết, do lũ lên quá nhanh, nhiều bản làng bị nước bao vây. Xã đang huy động lực lượng bám sát địa bàn, tuyên truyền người dân không ra đường, không xuống suối vớt củi, đánh cá để đảm bảo an toàn.

Phạm Trường
#lũ quét #Thanh Hóa #bão số 10 #sạt lở đất #chia cắt miền núi #thiệt hại mưa lũ #bão Bualoi

