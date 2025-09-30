Trường mầm non, trụ sở xã ở Hải Phòng tan hoang sau bão số 10

TPO - Mặc dù cách xa tâm bão số 10 hàng trăm km, song tại Hải Phòng xuất hiện "vòi rồng", lốc xoáy khiến hàng trăm công trình là trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa, nhà dân, chợ dân sinh... tan hoang, đổ sập. TP Hải Phòng đã yêu cầu các địa phương thống kê thiệt hại, sớm khắc phục, ổn định hoạt động hành chính, sản xuất và sinh hoạt cho người dân.
Toàn bộ khuôn viên nhà trường bị lốc xoáy tàn phá, đồ chơi và khu vui chơi ngoài trời của thiếu nhi bị đổ, cửa kính vỡ, then cửa bị giật gãy, tủ cá nhân của học sinh hư hỏng, cây xanh bật gốc...
Ngay sau đó, địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng người dân, các phụ huynh đến Trường mầm non Hòa Bình hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức kiểm đếm thiệt hại tại trường, các cơ quan, đơn vị và tài sản người dân để lên phương án khắc phục, hỗ trợ.
Trong khi đó, tại trụ sở UBND xã Khúc Thừa Dụ (TP Hải Phòng), trung tâm phục vụ hành chính công bị lốc xoáy cuốn bay mái tôn, nhiều cửa kính vỡ vụn. Khu vực để xe, cổng trụ sở cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, tại xã Khúc Thừa Dụ, lốc xoáy khiến 5 người bị thương, 1 nhà đổ sập, gần 100 ngôi nhà và công trình phụ (chuồng, trại chăn nuôi) bị tốc mái, 9 cột đèn bị quật đổ.
Sở NN&MT Hải Phòng thông tin, ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khiến 9 người bị thương, trong đó 3 người thương nặng; 235 công trình trụ sở, nhà văn hóa, nhà dân bị hư hỏng, tốc mái; 912ha lúa bị đổ gãy, 70 cột điện gãy đổ; gần 700m tường rào đổ sập, một số khu vực mất điện diện rộng... 14 xã/phường ghi nhận thiệt hại nặng nề, như: Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Nguyễn Bỉnh Khiêm...
Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các xã/phường rà soát, thống kê thiệt hại, kịp thời tổng hợp để tổ chức khắc phục. Chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng khắc phục các hạng mục thiết yếu, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, với các hộ chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế... để báo cáo đề xuất hỗ trợ từ ngân sách.