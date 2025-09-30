Trường mầm non, trụ sở xã ở Hải Phòng tan hoang sau bão số 10

Sở NN&MT Hải Phòng thông tin, ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khiến 9 người bị thương, trong đó 3 người thương nặng; 235 công trình trụ sở, nhà văn hóa, nhà dân bị hư hỏng, tốc mái; 912ha lúa bị đổ gãy, 70 cột điện gãy đổ; gần 700m tường rào đổ sập, một số khu vực mất điện diện rộng...

14 xã/phường ghi nhận thiệt hại nặng nề, như: Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Nguyễn Bỉnh Khiêm...

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các xã/phường rà soát, thống kê thiệt hại, kịp thời tổng hợp để tổ chức khắc phục.

Chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng khắc phục các hạng mục thiết yếu, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, với các hộ chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế... để báo cáo đề xuất hỗ trợ từ ngân sách.