Xã hội

Google News

Trường mầm non, trụ sở xã ở Hải Phòng tan hoang sau bão số 10

Nguyễn Hoàn

TPO - Mặc dù cách xa tâm bão số 10 hàng trăm km, song tại Hải Phòng xuất hiện "vòi rồng", lốc xoáy khiến hàng trăm công trình là trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa, nhà dân, chợ dân sinh... tan hoang, đổ sập. TP Hải Phòng đã yêu cầu các địa phương thống kê thiệt hại, sớm khắc phục, ổn định hoạt động hành chính, sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

mam-non-hoa-binh-12.jpg
Ngày 29/9, mặc dù cách xa tâm bão 400-500km, song do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, tại Hải Phòng﻿ xuất hiện "vòi rồng﻿", lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại Hải Phòng. Tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm (khu vực huyện Vĩnh Bảo cũ) lốc xoáy gây ảnh hưởng nặng nề cho trụ sở các cơ quan, nhà dân trên địa bàn, trong đó có Trường mầm non Hòa Bình.
mam-non-hoa-binh-4.jpg
mam-non-hoa-binh-13.jpg
Toàn bộ khuôn viên nhà trường bị lốc xoáy tàn phá, đồ chơi và khu vui chơi ngoài trời của thiếu nhi bị đổ, cửa kính vỡ, then cửa bị giật gãy, tủ cá nhân của học sinh hư hỏng, cây xanh bật gốc...
mam-non-hoa-binh-1.jpg
Đáng chú ý, khoảng 50m tường bao Trường mầm non Hòa Bình bị cơn lốc xô đổ, vỡ vụn.
mam-non-hoa-binh-3.jpg
Nhà mái tôn, nơi khu vực để xe cho giáo viên cũng đổ sập, khung cảnh ngổn ngang.
mam-non-hoa-binh-10.jpg
Phía ngoài trường, nhiều cột đèn, cột điện cũng bị cơn giông lốc quật đổ, ngổn ngang trên vỉa hè. UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, ngày 29/9, nhận định tình hình mưa giông do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, địa phương đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ tại nhà.
﻿mam-non-hoa-binh-5.jpg
Sau khi cơn lốc xuất hiện đã gây thiệt hại nặng nề, làm trường mầm non, trụ sở công an xã, một nhà văn hóa bị thiệt hại cơ sở vật chất. Ngoài ra, 53 hộ gia đình bị tốc mái, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.
mam-non-hoa-binh-6.jpg
mam-non-hoa-binh-7.jpg
mam-non-hoa-binh-9.jpg
Ngay sau đó, địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng người dân, các phụ huynh đến Trường mầm non Hòa Bình hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức kiểm đếm thiệt hại tại trường, các cơ quan, đơn vị và tài sản người dân để lên phương án khắc phục, hỗ trợ.
mam-non-hoa-binh-11.jpg
Hàng chục người dân hỗ trợ dọn dẹp vật liệu hư hỏng tại Trường mầm non Hòa Bình do cơn lốc xoáy gây ra. Theo UBND Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngày 30/9, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả, các cháu học sinh mầm non đã có thể tới trường.
ubnd-xa-khuc-thua-du-1.jpg
ubnd-xa-khuc-thua-du-2.jpg
ubnd-xa-khuc-thua-du-3.jpg
Trong khi đó, tại trụ sở UBND xã Khúc Thừa Dụ (TP Hải Phòng), trung tâm phục vụ hành chính công bị lốc xoáy cuốn bay mái tôn, nhiều cửa kính vỡ vụn. Khu vực để xe, cổng trụ sở cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, tại xã Khúc Thừa Dụ, lốc xoáy khiến 5 người bị thương, 1 nhà đổ sập, gần 100 ngôi nhà và công trình phụ (chuồng, trại chăn nuôi) bị tốc mái, 9 cột đèn bị quật đổ.

Sở NN&MT Hải Phòng thông tin, ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khiến 9 người bị thương, trong đó 3 người thương nặng; 235 công trình trụ sở, nhà văn hóa, nhà dân bị hư hỏng, tốc mái; 912ha lúa bị đổ gãy, 70 cột điện gãy đổ; gần 700m tường rào đổ sập, một số khu vực mất điện diện rộng...
14 xã/phường ghi nhận thiệt hại nặng nề, như: Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Nguyễn Bỉnh Khiêm...

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các xã/phường rà soát, thống kê thiệt hại, kịp thời tổng hợp để tổ chức khắc phục.
Chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng khắc phục các hạng mục thiết yếu, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, với các hộ chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế... để báo cáo đề xuất hỗ trợ từ ngân sách.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bão số 10 #giông lốc #lốc xoáy #vòi rồng #bão Bualoi

