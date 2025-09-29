Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng

TPO - Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền, khu dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng làm tốc mái một số hộ dân. Còn tại Đồ Sơn, triều cường kết hợp với mưa bão khiến sóng biển dâng cao 3,5m, một số điểm trên đường ven biển, khu phố bị ngập.

Video người dân ghi lại cảnh vòi rồng xuất hiện tại xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) trưa 29/9.

Trưa 29/9, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền, tại khu vực dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng.

Theo UBND xã Vĩnh Hải, vòi rồng xuất hiện lúc 10h30, thời điểm này tại địa phương mưa to kèm theo giông, gió mạnh. Gió cuộn theo bụi, rác tạo thành cột cao như vòi rồng đi qua khu dân cư khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, mái nhà bị tốc, quật đổ một số cột đèn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Vĩnh Hải đã huy động lực lượng xuống hiện trường để thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện tại xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) khiến nhiều mái nhà dân bị tốc.

Tại Đồ Sơn, trong ngày 29/9 do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, vùng biển ở Đồ Sơn ghi nhận gió to, sóng lớn. Mưa bão kết hợp với triều cường khiến sóng biển dâng cao. Cao điểm vào buổi trưa và đầu giờ chiều, sóng biển cao tới 3,5m.

Nhiều điểm sóng biển vỗ đê kè biển, tràn vào đường ven biển, khu dân cư. Triều cường kết hợp với mưa khiến một số điểm, khu vực thuộc phường Đồ Sơn bị ngập.

Triều cường kết hợp mưa do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khiến sóng biển Đồ Sơn dâng cao, một số khu vực bị ngập.

UBND phường Đồ Sơn đã huy động lực lượng liên ngành tổ chức dựng rào chắn, cấm người dân và du khách ra khu vực bãi biển để xem sóng, chụp ảnh check-in.

Đồng thời, phát thông báo người dân và du khách chấp hành nghiêm lệnh cấm biển, không tụ tập, hiếu kỳ ở khu vực nguy hiểm.