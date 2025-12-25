Loạt tồn tại trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

TPO - Nhiều tồn tại về tổ chức giao thông, mặt đường hư hỏng và hàng rào bảo vệ chưa hoàn thiện trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang được yêu cầu khắc phục khẩn trương, để hạn chế nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng xe ngày càng tăng.

Mới đây, đoàn công tác do Cục Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Khu Quản lý đường bộ III và Ban Quản lý dự án 7 đã trực tiếp kiểm tra tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Tại hiện trường, nhiều bất cập từng được nhắc đến trong các đợt kiểm tra trước vẫn chưa được xử lý triệt để, từ tổ chức giao thông, mặt đường cho đến hàng rào bảo vệ.

Theo Cục ĐBVN, trong số 7 kiến nghị đã nêu tại biên bản kiểm tra hồi tháng 7, đến nay vẫn còn 4 nội dung chưa được Ban Quản lý dự án 7 thực hiện. Việc chậm khắc phục khiến một số đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi lưu lượng xe trên cao tốc ngày càng tăng.

Một trong những điểm được yêu cầu xử lý ngay là nút giao Cổ Mã. Cơ quan quản lý đề nghị hoàn thiện phương án tổ chức giao thông đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt và hạn chế xung đột giao thông. Cùng với đó, tình trạng hư hỏng mặt đường tại một số đoạn, nhất là từ nút giao Cổ Mã đến nút giao Vạn Giã, cần được rà soát kỹ để có giải pháp khắc phục phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: X.Hoát.

Cục Đường bộ cũng nhấn mạnh trách nhiệm bảo hành công trình đối với những hư hỏng phát sinh trong giai đoạn đầu khai thác. Theo ghi nhận, một số vị trí trên tuyến vẫn còn thiếu hàng rào bảo vệ, tạo kẽ hở cho người và phương tiện không được phép xâm nhập cao tốc, tiềm ẩn rủi ro tai nạn.

Ở góc độ quản lý khai thác, Khu Quản lý đường bộ III được yêu cầu tăng cường tuần tra, bảo dưỡng thường xuyên và trực chốt ngăn xe máy đi vào cao tốc. Việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là tại khu vực trạm dừng nghỉ Km334+900, cũng được đặt ra như một nhiệm vụ cấp bách, sau khi xuất hiện tình trạng tự ý mở lối, tháo dỡ hàng rào không đúng quy định.

Ngoài các hạng mục hạ tầng, công tác kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời hư hỏng do tai nạn giao thông gây ra, như hộ lan hay biển báo, cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc hơn.

Theo cơ quan quản lý ngành đường bộ, việc khắc phục tồn tại trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật, mà còn là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.