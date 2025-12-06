3 ô tô cháy rụi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

TPO - Ba xe tải cháy rụi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang sau khi một xe đầu kéo tông vào đuôi ô tô tải và xe khách chạy phía trước, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Ngày 6/12, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến ba xe tải bị cháy rụi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 0h10 sáng 6/12, ông Lê Duy Hồng (55 tuổi, điều khiển xe đầu kéo mang biển số Gia Lai) lưu thông trên cao tốc theo hướng ra Vạn Ninh. Khi đến địa phận xã Ninh Hòa, xe bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải chở dưa mang biển số Ninh Bình và ô tô khách chở 15 người biển số TPHCM đang chạy phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe đầu kéo bốc cháy rồi nhanh chóng lan sang hai phương tiện còn lại. Tài xế và phụ xe kịp thời hô hoán để hành khách thoát ra ngoài.

Clip: 3 xe cháy trơ khung trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) phối hợp với cảnh sát PCCC Khánh Hòa và công an địa phương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phun nước gần một giờ mới khống chế được đám cháy.

Tại hiện trường, cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn rơmoóc, xe tải và xe khách cháy trơ khung, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Ô tô cháy trơ khung.

Sự cố khiến đoạn cao tốc qua Ninh Hòa ùn ứ cục bộ. CSGT đã lập chốt phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực, đồng thời thu dọn mặt đường và kéo các xe gặp nạn ra ngoài nhằm giải tỏa hiện trường trong đêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.