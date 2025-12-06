Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khoảnh khắc lái tàu phanh gấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một ô tô 4 chỗ bất ngờ mắc kẹt trên đường ray, nhờ tín hiệu cảnh báo kịp thời từ người dân, lái tàu đã nhanh chóng phanh gấp, dừng tàu đúng lúc và tránh được tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 6/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống ô tô 4 chỗ khi lưu thông qua đường ngang dân sinh giữa cánh đồng thì bất ngờ mắc kẹt ngay giữa đường ray, trong lúc một đoàn tàu đang chuẩn bị chạy qua.

Phát hiện sự việc, một người đi đường đã liên tục vẫy tay ra hiệu cảnh báo cho lái tàu. Nhận được tín hiệu, lái tàu lập tức hãm phanh, cho tàu dừng khẩn cấp và tránh được va chạm.

Video: Khoảnh khắc lái tàu phanh gấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray

Sau khi video được đăng tải, nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của người đi đường cũng như sự xử lý kịp thời của lái tàu, giúp ngăn chặn một vụ tai nạn có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 5/12 tại lối đi tự mở Km 323+850, khu gian Vinh – Yên Xuân, thuộc xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Sự cố khiến đoàn tàu phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Được biết, lối đi tự mở này đã được lắp đặt biển cảnh báo, chôn cọc thu hẹp và đảm bảo tầm nhìn, mặt lát êm thuận. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn luôn tiềm ẩn do người dân thường xuyên đi lại qua các lối mở trái phép.

z7298484830042-28e6342904d725a58b521255855d3683.jpg
Ô tô 4 chỗ mắc kẹt trên đường ray đúng lúc tàu hỏa đang lao tới.

Tỉnh Nghệ An đang triển khai rào chắn, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần quan sát kỹ, không băng qua đường ray khi tàu đang đến để tránh các sự cố tương tự.

Thu Hiền
#giao thông #đường sắt #tai nạn #Nghệ An #phanh gấp #ô tô

Xem thêm

Cùng chuyên mục