Dừng chạy nhiều đoàn tàu Bắc - Nam

TPO - Hạ tầng đường sắt từ Diêu Trì (Gia Lai) đến Nha Trang (Khánh Hòa) hư hỏng sau mưa lũ lịch sử khiến ngành này phải dừng chạy nhiều đôi tàu SE và hạn chế tốc độ trên nhiều đoạn. Tính đến hôm nay (1/12), hơn 39.000 vé đã được hoàn trả cho hành khách, thiệt hại ước tính gần 50 tỷ đồng.

Mưa lũ lịch sử những ngày qua tại Nam Trung Bộ tiếp tục để lại hậu quả nặng nề cho hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt quốc gia.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, nhiều đoạn kết cấu hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến hoạt động chạy tàu qua khu vực vẫn gặp khó dù tuyến Bắc - Nam đã được thông trở lại từ 25/11 - sau 8 ngày ách tắc liên tục.

Việc thông tuyến chỉ là bước đầu, bởi trên thực tế còn hàng loạt vị trí buộc phải chạy chậm để bảo đảm an toàn. Trong bối cảnh hạ tầng chưa thể phục hồi hoàn toàn, ngành đường sắt phải điều chỉnh kế hoạch khai thác tàu khách.

Theo đó, từ ngày 2-10/12, các đôi tàu SE5/SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn và Hà Nội tạm ngừng vận hành. Tàu SE21/SE22 cũng phải dừng chạy vào nhiều ngày trong giai đoạn 2-10/12, tùy từng hướng. Hành khách được khuyến nghị theo dõi tin nhắn thông báo ngừng chạy tàu và có thể trả vé trực tuyến hoặc tại các nhà ga mà không bị thu phí.

Tính đến hôm nay, hơn 39.000 vé đã được hoàn trả cho hành khách, thiệt hại ước gần 50 tỷ đồng. Ảnh: VNR.

Tác động của đợt mưa lũ trải dài 17 - 25/11 khiến kết cấu đường sắt đoạn Diêu Trì - Nha Trang tổn thương nặng. Tính đến hôm nay, toàn ngành đã phải ngừng chạy 105 đoàn tàu khách và 65 đoàn tàu hàng.

Để hỗ trợ hành khách trong thời gian chờ khắc phục, hơn 35.000 suất ăn đã được cung cấp miễn phí trên các đoàn tàu bị ảnh hưởng. Song song đó, khoảng 39.000 vé tàu được hoàn trả, tương ứng gần 24 tỷ đồng, trong khi thiệt hại chung của vận tải tàu khách và tàu hàng ước khoảng 50 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cập nhật đến 7h ngày 26/11 cho thấy, tổng thiệt hại do mưa lũ với đường sắt tại khu vực Nam Trung bộ từ 16-25/11 vào khoảng 122 tỷ đồng. Riêng hạ tầng đường sắt chiếm 80 tỷ đồng, với 61 điểm sạt lở trên tuyến Hà Nội - TPHCM, có đoạn tim đường bị lệch đến 4 m và nhiều vị trí sạt sâu 0,4 - 4m. Nước lũ cũng cuốn trôi nền đường đoạn Diêu Trì - Quy Nhơn, trong khi tuyến Đà Lạt - Trại Mát ghi nhận hàng chục vị trí cây đổ và sạt ta luy.

Không chỉ đường sắt, đường hàng không cũng chịu ảnh hưởng từ thời tiết xấu. Chiều nay, Vietnam Airlines thông báo các chuyến bay đi và đến sân bay Phú Bài (Huế) có thể phải điều chỉnh lịch khai thác hoặc phải bay chờ do mưa dông.