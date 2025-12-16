OCB hỗ trợ vay đến 80% giúp khách hàng sở hữu ô tô trước Tết

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh khi doanh số tháng 10/2025 đạt hơn 63.500 xe, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Nắm bắt thời điểm này, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã giới thiệu giải pháp vay mua ô tô linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe mới với thủ tục nhanh, lãi suất cạnh tranh và hạn mức vay phù hợp.

Cụ thể, gói vay của OCB cho phép khách hàng vay đến 80% giá trị xe, giúp giảm đáng kể khoản chi ban đầu và dễ dàng tiếp cận các mẫu xe trong tầm giá mong muốn. Thời hạn vay kéo dài đến 84 tháng, hỗ trợ người vay phân bổ dòng tiền hợp lý cũng như giảm áp lực trả góp hàng tháng.

Với nhiều ưu điểm nổi bật, gói vay mua xe mới của OCB giúp khách hàng hiện thực hóa ước mơ nâng cấp xế hộp trước thêm năm mới.

Một trong những điểm sáng của gói vay nằm ở mức lãi suất được thiết kế cạnh tranh, phù hợp với nhân viên văn phòng, gia đình trẻ, người kinh doanh hoặc những khách hàng muốn tận dụng ưu đãi lớn từ các hãng xe vào giai đoạn cuối năm nhưng chưa chuẩn bị đủ nguồn vốn ngay lập tức. Đặc biệt, thời gian phê duyệt nhanh chỉ trong 2 giờ, hồ sơ đơn giản và quy trình đồng bộ, khách hàng có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục và nhận xe chỉ sau vài ngày – một lợi thế quan trọng trong giai đoạn cao điểm cận Tết.

Thực tế, nhu cầu di chuyển an toàn, chủ động trong công việc, đưa đón con nhỏ hay thực hiện những chuyến đi du lịch dài ngày khiến ô tô đang dần trở thành phương tiện thiết yếu trong nhiều năm trở lại đây. Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, thị trường ô tô trong tháng 10/2025 có sự bứt phá ấn tượng với 24.000 xe du lịch và hơn 12.500 xe thương mại được bán ra, đánh dấu sự phục hồi rõ rệt của nhu cầu tiêu dùng. Cùng thời điểm, TC Motor bán hơn 8.400 xe và VinFast giao gần 17.000 xe, góp phần kéo tổng thị trường lên mức trên 63.000 xe – con số thể hiện sức nóng của phân khúc ô tô ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Lý giải cho sức mua tăng mạnh một phần đến từ tâm lý người dân muốn nâng cấp phương tiện trước thềm năm mới, phần khác đến từ hàng loạt chương trình ưu đãi của các hãng xe và đại lý. Các chính sách giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện và gói dịch vụ hậu mãi khiến việc mua xe dịp cuối năm trở nên thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, với nhiều khách hàng – đặc biệt là những người mua xe lần đầu – nỗi lo tài chính vẫn là rào cản lớn. Việc cân đối ngân sách ban đầu, áp lực trả góp hàng tháng hay sự phức tạp trong hồ sơ vay mua xe đều có thể trở thành rào cản với người dân. Đây cũng là lý do các giải pháp tài chính đến từ ngân hàng được kỳ vọng đóng vai trò “chìa khóa”, giúp người mua giảm bớt gánh nặng và “mở khóa” tự tin hơn trong quyết định sở hữu cho mình một chiếc xe mới.

Anh Minh, 32 tuổi, đang sinh sống tại Quận 7 (TP.HCM), chia sẻ, anh cần mua xe để đưa đón con cái đi học, di chuyển hằng ngày cũng như đưa gia đình về quê dịp Tết nhưng còn thiếu một phần tài chính. Nhờ sự đồng hành từ OCB, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, anh nhận xe chỉ sau một tuần và khoản trả góp hàng tháng cũng không gây áp lực lên chi tiêu gia đình. “Tôi rất yên tâm vì quy trình đơn giản và hỗ trợ rất nhanh. Việc mua xe trở nên nhẹ nhàng và thuận lợi hơn nhiều so với tôi nghĩ”, anh Minh cho biết.

Đại diện lãnh đạo OCB cũng nhấn mạnh, sản phẩm vay mua ô tô được thiết kế dựa trên hành vi và nhu cầu thực tế của người Việt, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm: “Không chỉ mang đến những giải pháp tài chính, OCB còn mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong những cột mốc quan trọng của cuộc sống. Đơn cử như gói vay mua ô tô vừa được tung ra thị trường kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm nhanh – dễ – tối ưu, giúp khách hàng tự tin sở hữu chiếc xe mong ước đúng thời điểm ý nghĩa nhất trong năm.”

Với việc thị trường ô tô bước vào giai đoạn sôi động và nhiều mẫu xe được giảm giá sâu từ các thương hiệu, cuối năm trở thành thời điểm vàng để khách hàng “lên đời” phương tiện. Sự kết hợp giữa ưu đãi từ hãng xe và gói vay linh hoạt từ OCB giúp mục tiêu sở hữu ô tô trở nên khả thi hơn bao giờ hết.