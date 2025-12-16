Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Kiến nghị khởi tố doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tài chính cho biết sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động phối hợp với cơ quan công an, chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Hiện tại, một bộ phận doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Cử tri TP. Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp hiện vẫn nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại cho người lao động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỹ bảo hiểm.

Nếu như năm 2021, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội chiếm 3,05% số phải thu thì đến năm 2024, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội chiếm 2,59% số phải thu; dự kiến năm 2025, con số này chiếm khoảng 2,55% số phải thu.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

BHXH.jpg
Năm 2025, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội dự kiến chiếm khoảng 2,55% số phải thu.

Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo để ban hành thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, trong đó có quy định thực hiện kiểm tra từ xa khi phát hiện các hành vi, dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng.

Đây vừa là giải pháp triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, vừa kịp thời xử lý vi phạm của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng kéo dài.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, thời gian tới sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên đôn đốc người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định. Trong đó, hằng tháng sẽ có thống kê, rà soát, gửi thông báo đến từng đơn vị, doanh nghiệp có số tiền chậm đóng và thực hiện các biện pháp, giải pháp đôn đốc, thu hồi tiền chậm đóng với từng đơn vị.

Cơ quan quản lý cũng chủ động phối hợp với cơ quan thuế, nội vụ, công an và UBND các cấp để chia sẻ dữ liệu, chủ động theo dõi nắm bắt việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp; kịp thời kiểm tra, áp dụng các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm hành vi vi phạm khi doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng theo quy định.

“Chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố theo quy định tại điều 216 Bộ Luật Hình sự đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, tạo sự răn đe đối với những doanh nghiệp chưa có ý thức chấp hành tốt pháp luật về bảo hiểm xã hội”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đơn vị liên quan thuộc bộ rà soát, phát hiện vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; nghiên cứu, điều chỉnh hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội nói chung và chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nói riêng.

Việt Linh
#bảo hiểm xã hội #doanh nghiệp #khởi tố #quyền lợi người lao động #quản lý số

Xem thêm

Cùng chuyên mục