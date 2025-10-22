Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tăng trợ cấp nghỉ hưu gấp 4 lần, ai được hưởng?

Phan Thiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, với nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sẽ tăng đáng kể, có thể gấp 4 lần so với quy định cũ.

Điều kiện hưởng trợ cấp gấp 4 lần khi nghỉ hưu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 của Luật BHXH 2024, lao động nam có thời gian tham gia BHXH trên 35 năm và lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 30 năm, ngoài lương hưu hằng tháng, sẽ được nhận thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

luong-huu1.jpg
Từ 1/7, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu có thể gấp 4 lần so với quy định trước đây. Ảnh: minh họa.

Mức trợ cấp một lần được chia thành hai trường hợp cụ thể, quy định tại Khoản 2 Điều 68 của Luật BHXH 2024:

Trường hợp 1: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và hoàn tất thủ tục nhận chế độ hưu trí sẽ được nhận trợ cấp một lần. Mức trợ cấp này tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng vượt mức quy định tại Khoản 1 Điều 68 cho đến tuổi nghỉ hưu theo pháp luật. Cách tính này giữ nguyên so với Luật BHXH năm 2014.

Trường hợp 2: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng tiếp tục tham gia đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu sẽ nhận trợ cấp một lần với mức cao hơn. Cụ thể, mỗi năm đóng thêm sẽ được hưởng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. So với quy định của Luật BHXH 2014, mức trợ cấp này cao hơn gấp 4 lần.

Quy định mới không chỉ nâng cao thu nhập cho người về hưu, mà còn khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia BHXH, đặc biệt sau độ tuổi nghỉ hưu.

Hai đối tượng được tăng lương hưu

Cũng theo quy định mới, hai đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 1/7.

Căn cứ tại Điều 67 Luật BHXH 2024, quy định về việc điều chỉnh lương hưu như sau:

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu quy định tại mục này.

Từ ngày 1/7, người lao động sẽ được điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ nếu đáp ứng 2 đối tượng sau đây: Có mức lương hưu thấp, nghỉ hưu trước năm 1995.

Phan Thiên
#Lương hưu #người lao động #việc làm #Bảo hiểm xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục