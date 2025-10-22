Tăng trợ cấp nghỉ hưu gấp 4 lần, ai được hưởng?

TPO - Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, với nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sẽ tăng đáng kể, có thể gấp 4 lần so với quy định cũ.

Điều kiện hưởng trợ cấp gấp 4 lần khi nghỉ hưu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 của Luật BHXH 2024, lao động nam có thời gian tham gia BHXH trên 35 năm và lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 30 năm, ngoài lương hưu hằng tháng, sẽ được nhận thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Từ 1/7, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu có thể gấp 4 lần so với quy định trước đây. Ảnh: minh họa.

Mức trợ cấp một lần được chia thành hai trường hợp cụ thể, quy định tại Khoản 2 Điều 68 của Luật BHXH 2024:

Trường hợp 1: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và hoàn tất thủ tục nhận chế độ hưu trí sẽ được nhận trợ cấp một lần. Mức trợ cấp này tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng vượt mức quy định tại Khoản 1 Điều 68 cho đến tuổi nghỉ hưu theo pháp luật. Cách tính này giữ nguyên so với Luật BHXH năm 2014.

Trường hợp 2: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng tiếp tục tham gia đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu sẽ nhận trợ cấp một lần với mức cao hơn. Cụ thể, mỗi năm đóng thêm sẽ được hưởng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. So với quy định của Luật BHXH 2014, mức trợ cấp này cao hơn gấp 4 lần.

Quy định mới không chỉ nâng cao thu nhập cho người về hưu, mà còn khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia BHXH, đặc biệt sau độ tuổi nghỉ hưu.

Hai đối tượng được tăng lương hưu

Cũng theo quy định mới, hai đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 1/7.

Căn cứ tại Điều 67 Luật BHXH 2024, quy định về việc điều chỉnh lương hưu như sau:

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu quy định tại mục này.

Từ ngày 1/7, người lao động sẽ được điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ nếu đáp ứng 2 đối tượng sau đây: Có mức lương hưu thấp, nghỉ hưu trước năm 1995.