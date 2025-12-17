Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Tập đoàn GELEX đạt giải “Dự án kịp thời” tại Human Act Prize 2025

P.V

Tối 16-12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Gala trao Giải thưởng Human Act Prize 2025 - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng nhằm vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Hạng mục “Dự án kịp thời” tại Human Act Prize 2025 vinh danh Dự án Trường Hy Vọng, Dự án Chương trình “Ánh sáng học đường” của Quỹ Hy vọng - Tập đoàn FPT và Dự án “GELEX Nhân ái - Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng” - Cải tạo Trung tâm cấp cứu và Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai” của Tập đoàn GELEX. Đây là sự ghi nhận đối với các sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết, và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng. Mỗi dự án đều cho thấy rằng một quyết định hành động đúng thời điểm có thể mở ra hy vọng, thắp sáng tri thức và lan tỏa hạnh phúc một cách bền bỉ.

anh-1-9366.jpg
Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng “Dự án Kịp thời” tại Human Act Prize 2025

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết là hai trung tâm y tế đầu ngành (Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai) luôn phải gồng mình đối diện với tình trạng quá tải nghiêm trọng, dự án của Tập đoàn GELEX đã kịp thời góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, giúp hàng ngàn người bệnh giành lại sự sống mỗi năm.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (09/2023 - 05/2024), Tập đoàn GELEX tài trợ toàn bộ kinh phí cải tạo Trung tâm Đột quỵ. Công trình được xây mới và mở rộng 3 tầng với tổng diện tích gần 300 m², bổ sung 10 giường bệnh hiện đại, giúp mở rộng quy mô tiếp nhận và điều trị bệnh nhân đột quỵ.

Giai đoạn 2 (08/2024 - 10/2024), GELEX tiếp tục tài trợ cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và mở rộng hạ tầng Trung tâm Đột quỵ, với tổng diện tích hơn 8.000 m². Trong đó, khu vực Trung tâm A9 chiếm khoảng 6.000 m², gồm 20 phòng bệnh, các khu chức năng và hệ thống thiết bị kỹ thuật đồng bộ: chiếu sáng, thông gió, thang máy, phòng hồi sức, phòng bệnh, hành lang…

anh-2-4171.jpg
Hình ảnh sau cải tạo của Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai.

Qua hai lần cải tạo không gian, Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã thay đổi với hệ thống trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất hiện đại, phòng bệnh đẹp, tiện nghi. Dự án thể hiện khát vọng nâng cao chất lượng sống và sự an tâm cho người dân, khi kiến tạo một không gian điều trị khang trang, hiện đại và tiện nghi hơn, đồng thời mang đến môi trường làm việc tích cực, truyền cảm hứng cho đội ngũ y bác sĩ.

anh-3-7077.jpg
Nuôi dưỡng tinh thần yêu nghề của y bác sĩ cũng chính là cách GELEX đóng góp cho sự nghiệp chữa bệnh cứu người

Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền Thông Tập đoàn GELEX (Đại diện Dự án) cho biết: “Chúng tôi mong các giá trị của dự án sẽ được lan tỏa đến được cộng đồng để bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể lựa chọn cách cùng nhau trở thành một phần của những hành động vì cộng đồng”.

P.V
