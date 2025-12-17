Giá vàng thế giới ra sao khi tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng

TPO - Giá vàng thế giới nhích lên trong phiên giao dịch sáng 17/12, trong bối cảnh báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng trong tháng 11, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Theo đó, vàng giao ngay tăng 0,2%, lên mức 4.310,21 USD/ounce vào sáng 17/12. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ chốt phiên giảm nhẹ 0,1%, còn 4.332,3 USD/ounce.

Động lực tăng của giá vàng đến từ sự suy yếu của đồng USD khi chỉ số DXY giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm nhẹ, hỗ trợ thêm cho các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Bình luận về diễn biến thị trường, ông Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures - cho rằng số liệu việc làm mới “mang lại thêm lý do để Fed cắt giảm lãi suất, điều đó đang được thị trường nhìn nhận là yếu tố tích cực đối với vàng”.

Giá vàng thế giới nhích lên trong phiên giao dịch sáng 17/12. Ảnh: NewsBytes.

Báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã phục hồi trong tháng 11, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%, cao hơn mức dự báo 4,4% trong khảo sát của tờ Reuters. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn đối mặt nhiều bất ổn, đặc biệt từ các chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Những phát biểu đi kèm của Chủ tịch Fed Jerome Powell được giới đầu tư đánh giá là “ít diều hâu” hơn so với kỳ vọng, làm gia tăng niềm tin rằng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất hiện vẫn đặt cược Fed sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản trong năm 2026, tương đương mức nới lỏng khoảng 59 điểm cơ bản. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng thường được hưởng lợi nhờ vai trò trú ẩn và bảo toàn giá trị.

Về triển vọng dài hạn, ông Alex Ebkarian - Giám đốc điều hành Allegiance Gold, nhận định nếu giá vàng khép lại năm 2025 trên mốc 4.400 USD/ounce, kim loại quý này có thể vươn lên vùng 4.859-5.590 USD/ounce trong năm 2026. Ông cũng cho rằng giá bạc có khả năng quay lại mốc 50 USD/ounce trong năm tới.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 63,75 USD/ounce, lùi khỏi mức đỉnh kỷ lục thiết lập trước đó. Ngược lại, bạch kim tăng mạnh 4%, lên 1.854,95 USD/ounce, mức cao nhất kể từ năm 2011, trong khi palladium tăng 2,5%, đạt 1.606,41 USD/ounce, cao nhất trong 2 tháng.

Các chuyên gia nhận định, nhóm kim loại bạch kim đang bước vào giai đoạn bứt phá khi nguồn cung ngày càng thắt chặt, trong khi nhu cầu phục hồi và mở rộng trên thị trường toàn cầu.