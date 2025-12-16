Giá vàng SJC mỗi ngày một đỉnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng nay (16/12), giá vàng miếng SJC lập đỉnh lên trên mốc 157 triệu đồng/lượng, bỏ xa giá vàng nhẫn và duy trì khoảng cách hơn 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 157,2 triệu đồng/lượng. Từ cuối tuần trước đến nay, giá vàng miếng SJC mỗi ngày lập một đỉnh mới.

vh1.jpg
Giá vàng miếng SJC lên trên mốc 157 triệu đồng/lượng.

Đáng ngạc nhiên là giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lại có mức điều chỉnh tăng nhẹ hơn, khiến chênh lệch giá vàng miếng với giá vàng nhẫn nới rộng.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,8 - 155,8 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 151,6 - 154,4 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.306 USD/ounce, tăng 6 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.144 đồng/USD, giảm 4 đồng so với sáng qua.

Vietcombank, BIDV, Agribank niêm yết giá USD ở mức 26.121 - 26.401 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.242 - 27.372 đồng/USD (mua - bán, giảm 10 đồng so với sáng qua. Nếu tính từ đầu tháng 12 tới nay, giá USD tự do đã giảm hơn 300 đồng. Còn nếu so với mức đỉnh 28.000 đồng hồi giữa tháng 11 vừa qua, giá USD trên thị trường tự do đã giảm khoảng 600 đồng/USD.

Ngọc Mai
