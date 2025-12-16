Giá vàng thế giới hạ nhiệt trước tín hiệu đàm phán về Ukraine

TPO - Giá vàng thế giới thu hẹp đà tăng trong phiên giao dịch 16/12, khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine ghi nhận những bước tiến đáng chú ý, làm suy giảm nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,2%, lên mức 4.309,82 USD/ounce vào sáng 16/12, sau khi từng tăng hơn 1% trong đầu phiên. Giá vàng tương lai tại Mỹ chốt phiên cũng nhích 0,2%, đạt 4.335,2 USD/ounce.

Theo giới phân tích, diễn biến tích cực trong các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng với vai trò “hầm trú ẩn” trước rủi ro địa chính trị. Bên cạnh đó, áp lực chốt lời và hoạt động bán ra sau một tuần thanh lý mạnh cũng khiến giá kim loại quý này khó bứt phá.

Giá vàng thế giới thu hẹp đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Samco.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc thảo luận về Ukraine đã đạt được “nhiều tiến triển”, trong khi một quan chức Mỹ tiết lộ với tờ Reuters rằng các bên liên quan đang tiến gần hơn tới việc thu hẹp bất đồng giữa Nga và Ukraine.

Ở các kim loại quý khác, bạc tiếp tục thu hút sự chú ý khi tăng 2,6%, lên 63,61 USD/ounce, sau khi lập đỉnh kỷ lục 64,65 USD/ounce vào cuối tuần trước và tiến sát mốc lịch sử 65 USD/ounce. Nhiều chuyên gia nhận định bạc đang dẫn dắt xu hướng tăng của nhóm kim loại quý và có thể còn dư địa tăng trong thời gian tới.

Bạch kim cũng ghi nhận mức tăng mạnh 2,5%, lên 1.788,55 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 9/2011, trong khi palladium tăng gần 5%, lên 1.560,25 USD/ounce, mức cao nhất trong hai tháng. Đáng chú ý, Tập đoàn Nornickel của Nga - nhà sản xuất palladium lớn nhất thế giới cảnh báo thị trường palladium có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt khoảng 0,2 triệu ounce trong năm nay nếu tính cả nhu cầu đầu tư.

Diễn biến của thị trường kim loại quý cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co giữa kỳ vọng hạ lãi suất, rủi ro địa chính trị và các tín hiệu tích cực từ kinh tế toàn cầu.