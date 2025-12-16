Elon Musk trở thành người giàu nhất lịch sử với 600 tỷ USD

TPO - Theo Forbes, ngày 16/12 (giờ Việt Nam), tỷ phú Elon Musk đã chính thức trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản ròng chạm mốc 600 tỷ USD, nhờ kỳ vọng công ty hàng không vũ trụ SpaceX do ông sáng lập sẽ sớm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá lên tới 800 tỷ USD.

Tỷ phú Musk người từng lập kỷ lục khi vượt mốc 500 tỷ USD tài sản ròng vào tháng 10, hiện nắm khoảng 42% cổ phần tại SpaceX. Theo tờ Reuters, doanh nghiệp này đang chuẩn bị các bước cuối cùng để tiến hành IPO vào năm tới, động thái được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích lớn cho tài sản của vị tỷ phú.

Forbes ước tính, riêng mức định giá mới của SpaceX có thể giúp tài sản của tỷ phú Musk tăng thêm khoảng 168 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản ròng của ông lên khoảng 677 tỷ USD tính đến sáng 16/12.

Theo Forbes, ngày 16/12 (giờ Việt Nam), tỷ phú Elon Musk đã chính thức trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản ròng chạm mốc 600 tỷ USD.

Bên cạnh SpaceX, khối tài sản của Elon Musk còn được củng cố nhờ cổ phần tại Tesla - hãng xe điện hàng đầu thế giới. Ông hiện sở hữu khoảng 12% Tesla. Cổ phiếu công ty này đã tăng 13% kể từ đầu năm, bất chấp doanh số bán hàng có dấu hiệu chững lại. Trong phiên giao dịch sáng 16/12, cổ phiếu Tesla tăng gần 4% sau khi tỷ phú Musk tiết lộ hãng đang thử nghiệm dịch vụ robotaxi mà không cần người giám sát an toàn ở ghế hành khách phía trước.

Hồi tháng 11, các cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho ông, đây được xem là gói đãi ngộ doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử. Quyết định này phản ánh sự ủng hộ của nhà đầu tư đối với tầm nhìn của tỷ phú Musk trong việc tái định hình Tesla thành một tập đoàn dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo và robot.

Song song đó, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Musk cũng đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao để huy động thêm 15 tỷ USD vốn cổ phần, với mức định giá dự kiến khoảng 230 tỷ USD, theo các nguồn tin truyền thông.

Hiện Elon Musk cùng các công ty Tesla, SpaceX và xAI chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu bình luận của tờ Reuters.