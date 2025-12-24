Dự báo biến động giá xăng dầu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Các doanh nghiệp dự báo giá xăng trong nước ngày mai (25/12) có thể giảm mạnh khoảng 510-600 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu có thể biến động trái chiều.

Cập nhật dữ liệu giá xăng dầu trên thị trường Singapore mới nhất cho thấy, giá xăng RON 92 đang được giao dịch ở mức 93,2 USD/thùng, xăng RON 95 ở mức 74,5 USD/thùng, cùng giảm gần 1 USD/thùng so với một tuần trước đó. Diễn biến này phản ánh xu hướng hạ nhiệt của giá xăng thành phẩm trong khu vực, tạo dư địa điều chỉnh cho giá bán lẻ trong nước.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô ghi nhận nhịp tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng 24/12, song nhìn tổng thể, mặt bằng giá dầu vẫn ở mức thấp so với các giai đoạn trước. Cụ thể, dầu thô WTI giao ngay bán ra ở mức 58,4 USD/thùng, tăng 0,4 USD/thùng, tương đương tăng 0,7% so với phiên trước. Dầu Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 62,458 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng, tương đương tăng 0,62%.

Dù giá dầu thô có phiên tăng khá mạnh, song do mặt bằng giá bình quân tuần trước giảm nhẹ, giá dầu thế giới bình quân tháng 12 so với tháng trước vẫn suy giảm từ 0,4% đến 0,7% tùy từng chủng loại. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tiếp tục giảm sâu, ở mức hai con số, từ 14% đến gần 17%.

gia-xang-1.jpg
Giá xăng dầu dự báo giảm vào chiều 25/12.

Trên cơ sở diễn biến giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, trong kỳ điều hành ngày 25/12, giá xăng trong nước có thể giảm mạnh khoảng 510-600 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu có thể biến động trái chiều. Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mức điều chỉnh thực tế có thể thay đổi.

Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là phiên giảm giá thứ ba liên tiếp của xăng trong nước. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã trải qua 27 lần tăng giá và 25 lần giảm giá. Đối với dầu diesel, ghi nhận 24 lần tăng, 26 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Trong kỳ điều hành gần nhất 18/12, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định giảm giá xăng RON 95 ở mức 462 đồng/lít, đưa giá bán lẻ về 19.620 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 giảm 376 đồng/lít, còn 19.239 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, dầu diesel giảm 678 đồng/lít, về mức 17.476 đồng/lít; dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, còn 17.937 đồng/lít; dầu mazut giảm 233 đồng/kg, xuống còn 13.160 đồng/kg.

Xuân Phong
