Giá xăng dầu giảm vào ngày mai?

TPO - Theo các doanh nghiệp, giá xăng trong nước ngày mai (11/12) có thể giảm 210-370 đồng/lít, giá dầu giảm khoảng 200 đồng/lít.

Cập nhật dữ liệu trên thị trường Singapore mới nhất cho thấy, giá xăng 92 hiện được giao dịch ở mức 77,6 USD/thùng, xăng 95 ở mức 79,4 USD/thùng, giảm gần 2 USD/thùng so với tuần trước.

Trên thị trường thế giới, sáng nay (10/12), giá dầu Brent ở mốc 62,7 USD/thùng, giảm 1,6% (tương đương giảm 1,02 USD/thùng so với phiên giao dịch trước đó). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,11 USD/thùng, giảm 1,61% (tương đương giảm 0,97 USD/thùng).

Giá dầu thế giới có phiên thứ tư tiếp tục giảm sau phiên giảm gần 2% trước đó, cùng những lo lắng về nguồn cung dồi dào và quyết định điều chỉnh lãi suất dự kiến của Mỹ.

Nhóm G7 và Liên minh châu Âu đang trao đổi phương án thay thế cơ chế áp trần giá dầu Nga bằng lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ hàng hải, nhằm tiếp tục thu hẹp nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga.

gia-xang-5129.jpg
Giá xăng dự báo giảm vào ngày 11/12.

Các doanh nghiệp dự báo trước đà giảm của giá dầu thế giới, giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm 210-370 đồng/lít, còn giá dầu giảm 200 đồng/lít. Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức giảm có thể thay đổi.

Trong kỳ điều hành ngày 4/12, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tăng giá xăng RON 95 ở mức 451 đồng/lít, lên mức 20.460 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 534 đồng/lít lên mức 19.822 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu biến động trái chiều. Giá diesel giảm 420 đồng/lít, về mức 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, về còn 18.893 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, còn 13.436 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới đang chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu cho đến hết năm 2026; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukaine vẫn tiếp diễn; Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukaine…

Xuân Phong
