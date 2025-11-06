Biến động giá xăng dầu từ 15h chiều nay

TPO - Chiều nay (6/11), liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ mới. Theo đó, giá xăng đồng loạt giảm, trong khi đó giá các mặt hàng dầu tăng nhẹ.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 78 đồng/lít, còn tối đa 19.682 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S tăng 120 đồng/lít, lên mức 19.323 đồng/lít; dầu hỏa tăng 124 đồng/lít, lên 19.395 đồng/lít; riêng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 319 đồng/kg, còn 14.320 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Bảng điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay (ảnh: N.M).

Việc điều chỉnh giá được thực hiện từ 15h ngày 6/11, theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới trong kỳ từ ngày 30/10-5/11 có nhiều biến động. Bình quân giá xăng giảm nhẹ, trong khi giá các loại dầu tăng do tác động từ nhu cầu tiêu thụ năng lượng phục hồi và diễn biến địa chính trị phức tạp. Trên cơ sở đó, liên bộ thực hiện điều chỉnh phù hợp để bình ổn thị trường trong nước.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá thế giới, kiểm tra và giám sát nguồn cung, bảo đảm xăng dầu được cung ứng đầy đủ, thông suốt. Các thương nhân đầu mối và phân phối phải tuân thủ quy định về thời điểm điều chỉnh giá, tránh đầu cơ, găm hàng, gây bất ổn thị trường.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã 25 lần tăng và 20 lần giảm; dầu diesel tăng 22 lần, giảm 21 lần và một lần giữ nguyên.

Giá bán lẻ hiện hành gồm: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.760 đồng/lít, RON 95-III không cao hơn 20.488 đồng/lít, dầu diesel 0.05S 19.203 đồng/lít, dầu hỏa 19.271 đồng/lít và dầu mazut 14.639 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh ngày 30/10, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh, trong đó xăng RON 95 tăng 762 đồng/lít, diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít.