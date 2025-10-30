Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá xăng RON 95 ở mức 762 đồng/lít, lên mức 20.488 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 710 đồng/lít lên mức 19.760 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng mạnh hơn với 1.318 đồng/lít, lên 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, lên 19.271 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, lên 14.639 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 24 lần tăng giá, 21 lần giảm; dầu diesel có 22 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố trên đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23 và kỳ điều hành ngày 30/10 là 79,3 USD/thùng xăng RON92 (tăng 3,9 USD/thùng; 82,1 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,9 USD/thùng...

Theo thống kê sơ bộ vừa công bố của Cục Hải quan, lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 9 giảm 6,6% về lượng và giảm 6,4% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt gần 759 nghìn tấn, trị giá 521,4 triệu USD.

Tính chung trong 9 tháng năm nay, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 7.625.484 tấn, trị giá 5,2 tỷ USD.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Singapore với tỷ trọng 34-35% tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu. Trong 9 tháng, nước ta nhập 2,6 triệu tấn dầu từ thị trường này, với trị giá 1,8 tỷ USD tăng 49,6% về lượng và tăng 27,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường Hàn Quốc, chiếm 27-28% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 9 tháng đạt gần 2,2 triệu tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 19,8% về kim ngạch.

Tại thị trường Malaysia, với 1,2 triệu tấn, trị giá 840 triệu USD và thị trường Trung Quốc đạt hơn 1 triệu tấn với trị giá 714 triệu USD…