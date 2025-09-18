Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Ngọc Mai
TPO - Vào lúc 15h chiều nay (18/9), giá xăng dầu đồng loạt tăng, trong đó giá xăng tăng 200-230 đồng/lít.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h chiều nay.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 230 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 200 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.980 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.600 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng từ chiều nay.

Dầu diesel tăng 60 đồng/lít lên 18.700 đồng/lít, dầu hỏa tăng 180 đồng/lít lên 18.540 đồng/lít; dầu mazut tăng 40 đồng/kg lên mức 15.130 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng chỉ sau 1 phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 22 lần, giảm 17 lần. Dầu diesel có 20 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn, do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến hết quý I là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.082 tỷ đồng.

Trong kỳ điều hành từ 11/9 đến 17/9, thị trường xăng dầu thế giới biến động do tác động từ việc kỳ vọng Fed hạ lãi suất, tồn kho dầu thô Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng và xung đột Nga - Ukraine leo thang. Giá các mặt hàng xăng dầu nhìn chung tăng nhẹ so với kỳ trước, mức tăng dao động từ 0,5 - 1,7%.

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm sau.

