Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng chỉ đạo về điều hành giá điện, xăng dầu và mặt hàng thiết yếu

Luân Dũng
TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống và điều hành giá theo quy định, đồng thời chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí đầu vào.

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo vừa qua.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế, diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có những giải pháp ứng phó phù hợp.

Đồng thời, cần giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm an sinh xã hội.

49ptt.jpg
Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng lưu ý điều hành hợp lý chính sách tiền tệ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để quản lý cung tiền, ổn định tỷ giá đồng Việt Nam với đồng Đô la Mỹ nhằm giảm chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước.

Đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp.

Với mặt hàng xăng dầu: trong bối cảnh xung đột, biến động địa chính trị thế giới có thể ảnh hưởng nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Đồng thời, cần nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu… Khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh doanh xăng dầu phù hợp với thực tiễn và cơ chế thị trường.

Với mặt hàng điện: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu và tiết giảm chi phí đầu vào.

Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các mặt hàng xem xét điều chỉnh giá: Bộ Y tế và các bộ, ngành chủ động rà soát kỹ các yếu tố hình thành giá, chủ động có phương án điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Về đất đai và bất động sản: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp đồng bộ để quản lý thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, phù hợp với đời sống người dân, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vấn đề nguồn cung và tình trạng đầu cơ bất động sản.

Luân Dũng
