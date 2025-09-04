Giá xăng dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp

TPO - Chiều nay (4/9), giá xăng dầu được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp. Giá xăng RON 95 bán ra ở mức hơn 20.400 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15h.

Cụ thể, so với kỳ điều hành vào tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) chiều nay được điều chỉnh tăng 76 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 từ đầu năm đến nay đã qua ﻿19 lần tăng giá.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 116 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.473 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng lần thứ 3 liên tiếp. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7/9/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 19 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel có 16 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 28/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 271 đồng/lít, lên 20.363 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, lên mức 19.771 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít, lên mức 18.357 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, lên 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, lên mức 15.260 đồng/kg.