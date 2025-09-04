Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá xăng dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều nay (4/9), giá xăng dầu được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp. Giá xăng RON 95 bán ra ở mức hơn 20.400 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15h.

Cụ thể, so với kỳ điều hành vào tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) chiều nay được điều chỉnh tăng 76 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.400 đồng/lít.

xangdau.jpg
Giá xăng RON 95 từ đầu năm đến nay đã qua ﻿19 lần tăng giá.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 116 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.473 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng lần thứ 3 liên tiếp. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7/9/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 19 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel có 16 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 28/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 271 đồng/lít, lên 20.363 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, lên mức 19.771 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít, lên mức 18.357 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, lên 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, lên mức 15.260 đồng/kg.

Ngọc Mai
#giá xăng dầu #tăng giá xăng #giá dầu diesel #giá xăng RON 95 #thị trường xăng dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục