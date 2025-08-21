Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá xăng tăng, dầu giảm

Xuân Phõng
TPO - Từ 15h hôm nay (21/8), giá xăng tăng từ 110-208 đồng/lít, trong khi đó giá dầu giảm từ 152-206 đồng/lít/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 95-III tăng 208 đồng/lít, lên mức 20.092 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, lên mức 19.464 đồng/lít.

Giá dầu diesel ngược chiều giảm 172 đồng/lít, về còn 17.905 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, về 17.814 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg về còn 15.116 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 18 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel có 15 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Giá xăng tăng nhẹ từ chiều nay.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ucraina thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ucraina giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8 và 21/8 là 77,4 USD/thùng xăng RON92 (tăng 0,4 USD/thùng); và hơn 80 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,9 USD/thùng).

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

#giá xăng dầu #điều chỉnh giá xăng dầu #giá xăng giảm #Bộ Công Thương

