Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay

TPO - Từ 15h hôm nay (14/8), giá xăng giảm 190 - 254 đồng/lít, đưa giá RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít. Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh này.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 95-III giảm 190 đồng/lít, về còn 19.884 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng/lít, về còn 19.354 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm mạnh hơn, với 723 đồng/lít, về còn 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, về 18.020 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg về còn 15.268 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 17 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel qua 15 lần tăng, 16 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Giá xăng giảm từ 15h chiều nay.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraina; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 7-14/8 là 77 USD/thùng xăng RON92 và 79,1 USD/thùng xăng RON95 (giảm hơn 1 USD/thùng).

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.