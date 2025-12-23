PV GAS bứt phá ngoạn mục, thiết lập mục tiêu tăng trưởng mới

Trước những thử thách từ một thị trường năng lượng biến động và bối cảnh địa chính trị khó lường của năm 2025, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã chứng tỏ bản lĩnh của đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp khí và bứt phá ngoạn mục. Tổng giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã chia sẻ để hiểu rõ hơn về những kết quả ấn tượng này.

Ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc PV GAS chia sẻ về tầm nhìn của PV GAS

-Thưa ông, được biết trong năm 2025, các động lực truyền thống đối với ngành công nghiệp năng lượng nói chung và PV GAS nói riêng suy giảm rất mạnh, ông có thể chia sẻ gì về hoạt động của PV GAS trong năm nay?

-Ông Phạm Văn Phong: Năm 2025 thực sự là một năm đầy thử thách. Chúng ta chứng kiến ngành năng lượng toàn cầu liên tục biến động mạnh với giá dầu và LPG giảm sâu, căng thẳng địa chính trị kéo dài, môi trường thuế quan giữa các nền kinh tế thay đổi khó lường, cùng với đó là sự suy giảm của nguồn khí nội địa và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong tình hình đó, PV GAS đã chứng minh bản lĩnh của một doanh nghiệp đầu tàu bằng cách chủ động đổi mới, thích ứng linh hoạt và triển khai hàng loạt giải pháp đột phá ngay trong thời điểm khó khăn nhất. Với sự đoàn kết, kiên trì và hành động quyết liệt của tập thể lãnh đạo và người lao động, chúng tôi đã xoay chuyển tình thế và tạo nên một năm bứt phá ngoạn mục, vượt xa tất cả chỉ tiêu kế hoạch được giao và thiết lập nhiều cột mốc tăng trưởng mới. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt của PV GAS mà còn là một dấu son đặc biệt trong hành trình nỗ lực bền bỉ và đổi mới không ngừng suốt 35 năm hình thành và phát triển của Tổng công ty.

-Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cột mốc tăng trưởng mới của PV GAS trong năm 2025 này?

-Ông Phạm Văn Phong: Ước thực hiện năm 2025, các chỉ số tài chính của PV GAS sẽ lập nên những kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của Tổng công ty. Doanh thu hợp nhất ước đạt 134 nghìn tỷ đồng, bằng 181% kế hoạch, tăng trưởng 27% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, bằng 218% kế hoạch, tăng trưởng 10%. Đóng góp ngân sách Nhà nước đạt hơn 7,8 nghìn tỷ đồng, bằng 222% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với năm trước. Với những kết quả vượt trội này, PV GAS tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những trụ cột đóng góp quan trọng, chiếm cơ cấu lớn trong doanh thu (20% doanh thu) và lợi nhuận (23% lợi nhuận) của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

-Để đạt được những kết quả ấn tượng này, ông có thể cho biết, đâu là chiến lược cốt lõi và những giải pháp đột phá mà PV GAS đã triển khai để bù đắp cho những suy giảm truyền thống?

-Ông Phạm Văn Phong: Đây là kết quả của hàng loạt các giải pháp đột phá, đổi mới trong chuyển dịch mô hình kinh doanh, quản trị hiện đại hiệu quả, nâng cao hiệu năng, hiệu lực bộ máy điều hành và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong nước cũng như mở rộng thị trường quốc tế.

Thành quả đạt được còn là kết quả của sự điều hành linh hoạt, tư duy chiến lược, tinh thần đổi mới sáng tạo và sức bật mạnh mẽ trong chuyển dịch mô hình kinh doanh của Tổng công ty từ đơn lẻ sang tích hợp; mở rộng thị trường, tiếp cận nhóm khách hàng phi truyền thống và khẳng định năng lực hội nhập quốc tế của PV GAS. Song song đó, chúng tôi cũng triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu mô hình hoạt động theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất, tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát tài chính. Đặc biệt, xuyên suốt quá trình này là công tác định hướng chiến lược trung, dài hạn được triển khai bài bản, đã trở thành kim chỉ nam để PV GAS tập trung đưa ra các giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu đề ra qua từng năm trong giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh Kho cảng Thị Vải – Công trình khí trọng điểm của PV GAS

-Đóng góp của những động lực tăng trưởng với kết quả của PV GAS trong năm 2025 được thể hiện cụ thể như thế nào, thưa ông?

-Ông Phạm Văn Phong: Động lực đầu tiên phải nói đến là PV GAS tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2025, kinh doanh khí hóa lỏng LPG/LNG của PV GAS đạt trên 5 triệu tấn – mức cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,65 lần kế hoạch và tăng trưởng 64% so với năm 2024. Trong đó, kinh doanh nội địa đạt gần 1,8 triệu tấn, tăng trưởng 8%, còn kinh doanh quốc tế vọt lên trên 3,2 triệu tấn, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động kinh doanh LPG/LNG đã trở thành động lực tăng trưởng chủ lực, chiếm 56% tổng doanh thu hợp nhất và riêng mảng quốc tế chiếm 34% doanh thu – vượt trước mục tiêu của Tập đoàn đặt ra cho năm 2030.

Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, chúng tôi tiếp tục duy trì vận hành ổn định và an toàn chuỗi cung ứng khí, cung cấp trên 6,2 tỷ m³ khí khô và LNG tái hóa; nhập khẩu hơn 500 triệu m³ LNG phục vụ điện và công nghiệp; sản xuất và tiêu thụ hơn 84 nghìn tấn condensate; mở rộng nhanh thị trường LNG bằng xe bồn – một phân khúc mới giàu tiềm năng.

Công tác đầu tư xây dựng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, giải ngân hơn 3,4 nghìn tỷ đồng (103% kế hoạch) và đặc biệt là việc được phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng chiến lược như kho LNG Vũng Áng và kho LPG lạnh Hải Phòng – là lõi hạ tầng nền tảng cho việc hình thành các Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái tích hợp quy mô lớn của Petrovietnam trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, việc thay đổi mô hình kinh doanh khí PM3 – Cà Mau tại khu vực Tây Nam bộ trong năm 2025 là bước tiến quan trọng trong định hướng kết nối, đồng bộ và tích hợp nhằm gia tăng giá trị cho toàn bộ chuỗi khí từ thượng - trung - hạ nguồn của PV GAS.

Dự án kho khí LNG của PV GAS

-Trước những dự báo biến động khó lường của năm 2026, chiến lược trọng tâm của PV GAS là gì để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, thưa ông?

-Ông Phạm Văn Phong: Trong bối cảnh thế giới tiếp tục nhiều biến động khó lường và rủi ro gia tăng, chúng tôi xác định phải tiếp tục tăng tốc đổi mới, đẩy mạnh phát triển hạ tầng ngành công nghiệp khí, mở rộng thị trường và thương mại quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và gia tăng hàm lượng công nghệ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với sứ mệnh dẫn dắt hành trình năng lượng xanh và vai trò trụ cột trong ngành công nghiệp khí quốc gia, PV GAS quyết tâm duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì vai trò tiên phong, đưa PV GAS lọt Top 30 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 30) trong giai đoạn 2026–2030, từ đó đóng góp tích cực vào mục tiêu của Petrovietnam lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500) trong cùng giai đoạn. Đồng thời chúng tôi tiếp tục củng cố, phát triển nền tảng hạ tầng công nghiệp năng lượng, góp phần quan trọng cho quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trân trọng cảm ơn ông.