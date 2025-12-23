Máy lọc nước SUNHOUSE từ thấu hiểu nhu cầu nước khỏe đến Top 1 'Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025'

Giữa bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chất lượng sống, máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE vừa được vinh danh Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025” là một minh chứng rõ nét cho năng lực thấu hiểu người Việt và khả năng tự nghiên cứu, phát triển sản phẩm của SUNHOUSE, đáp ứng trọn vẹn lối sống khỏe - tiện dụng.

Không ít gia đình Việt ngày nay đã sử dụng máy lọc nước, nhưng câu hỏi quen thuộc vẫn lặp lại: Liệu nước đã đủ sạch để uống trực tiếp? Có cần đun sôi? Hay chỉ nên dùng để nấu ăn? Những băn khoăn ấy phản ánh một thực tế: nhu cầu của người tiêu dùng đã vượt xa khái niệm “nước sạch” đơn thuần, để hướng đến nước tốt cho sức khỏe và tiện dụng trong nhịp sống hiện đại.

Thấu hiểu điều đó, SUNHOUSE, thương hiệu gia dụng Việt với 25 năm gắn bó cùng căn bếp gia đình, đã lựa chọn một hướng đi khác: nghiên cứu sâu thói quen nấu nướng, sinh hoạt và lối sống mới của người Việt, từ đó phát triển các sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu, mà còn nâng tầm chất lượng sống.

Máy lọc nước SUNHOUSE - Sản phẩm tiên phong công nghệ, bảo chứng cho chất lượng nước khỏe

Từ thấu hiểu người Việt đến năng lực làm chủ công nghệ

Tại Lễ trao giải “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025”, Máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE được vinh danh Top 1 sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích nhất. Vượt qua hơn 240 sản phẩm tham gia bình chọn, kết quả này không đơn thuần là một danh hiệu, mà phản ánh sự lựa chọn thực tế của hàng triệu gia đình Việt.

Thành công của dòng máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE đến từ định hướng phát triển sản phẩm bền bỉ: sống khỏe - sống tiện dụng. Thay vì chỉ tập trung vào tiêu chuẩn nước sạch cơ bản, SUNHOUSE đầu tư nghiên cứu sâu hơn vào chất lượng nước đầu ra, trải nghiệm sử dụng và sự phù hợp với sinh hoạt gia đình Việt hiện đại.

Máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE được vinh danh Top 1 Hàng Việt Nam được Người tiêu dùng yêu thích năm 2025

Máy lọc nước SUNHOUSE RO UltraX: Khi công nghệ phục vụ lối sống khỏe và tiện nghi

Máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE được nghiên cứu và phát triển trực tiếp tại hệ thống nhà máy của Tập đoàn. Sản phẩm sở hữu 11 lõi lọc, kết hợp công nghệ điện phân màng ngăn lưỡng cực Titan phủ Bạch kim, giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn, kim loại nặng...có hại cho sức khỏe.

Nước đầu ra không chỉ an toàn, đạt chuẩn nước uống theo QCVN6:1-2010/BYT, mà còn có thể tùy chọn 4 mức pH khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu:

- Nước pH thấp (5-6) có thể sử dụng rửa mặt, skincare, lau chùi

- Nước ion kiềm nhẹ (7 - 8.5): tốt cho sức khỏe tổng thể

- Nước ion kiềm (8 - 9.5): hỗ trợ giảm trảo ngược dạ dày, trung hòa axit dư trong cơ thể.

- Nước ion kiềm cao (9 - 10.5): có thể sử dụng để ngâm rửa, trung hòa hóa chất, thuốc trừ sâu trong rau củ

Không dừng lại ở chất lượng nước, RO UltraX được tích hợp 4 chế độ lấy nước: nóng – lạnh – RO – ion kiềm, giúp người dùng linh hoạt sử dụng cho nấu nướng, pha chế hay uống trực tiếp. Công nghệ Block 360 độ cho khả năng làm lạnh sâu tới 6°C, trong khi Smart Heating cho phép lựa chọn chính xác nhiệt độ và dung tích nước nóng, làm nóng trực tiếp thay vì duy trì nhiệt liên tục, giải pháp vừa tiện dụng vừa tiết kiệm điện năng.

Bên cạnh công năng, máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE còn ghi điểm nhờ thiết kế độc quyền với mặt tủ Nano Polymer cao cấp, hạn chế bám vân tay. Với nhiều gia đình, máy lọc nước không còn là thiết bị “giấu kín” trong bếp, mà trở thành một phần của nội thất, nơi thẩm mỹ, tiện nghi và công năng cần song hành.

Nền tảng sản xuất và R&D tự chủ là yếu tố cốt lõi chinh phục niềm tin người tiêu dùng

Từ những câu hỏi rất đời thường về nước uống, nấu nướng và sinh hoạt gia đình, SUNHOUSE đã chọn con đường đầu tư nghiên cứu dài hạn, làm chủ công nghệ và tạo ra sản phẩm phục vụ đúng lối sống của thời đại.

Nền tảng năng lực tự chủ sản xuất và công nghệ lõi cho phép SUNHOUSE liên tục cải tiến sản phẩm, nâng chuẩn chất lượng và mở rộng danh mục gia dụng phục vụ lối sống mới của người Việt. Hiện SUNHOUSE sở hữu hệ thống 10 nhà máy công nghệ cao đạt năng suất trên 80 triệu sản phẩm mỗi năm, trong đó có dây chuyền sản xuất lõi lọc nước đạt chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Máy lọc nước RO SUNHOUSE được nghiên cứu và sản xuất trên hệ thống nhà máy SUNHOUSE đạt chuẩn quốc tế

Đó cũng là cách thương hiệu này khẳng định vị thế cánh chim đầu đàn ngành gia dụng Việt - tiên phong công nghệ vì sức khỏe, sự tiện dụng; bền vững và có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Điều này càng được thể hiện rõ hơn khi SUNHOUSE chiến thắng giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” (APEA) và xác lập kỷ lục “Đơn vị sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất và lắp ráp hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điện gia dụng nhiều nhất tại Việt Nam” năm 2025.