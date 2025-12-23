Hà Nội: Khánh thành công trình thử nghiệm “Đường cao tốc và đường sắt đô thị”

Chiều 22/12, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tập đoàn Hòa Bình đã tổ chức khánh thành công trình thử nghiệm “Đường cao tốc và đường sắt đô thị” tại 321 Vĩnh Hưng, Hà Nội với sự chứng kiến của đại diện nhiều Hiệp hội, chuyên gia hàng đầu...

Công nghệ làm đường đắp đất đã quá lạc hậu

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình cho biết: Năm 2023, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 Việt Nam phải xây dựng được 3.000 km đường bộ cao tốc theo các tiêu chuẩn: đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, có hiệu quả cả về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, vừa qua cũng xảy ra tình trạng thiếu đất, cát làm nền đường. Giá cát tăng từ 150.000 đồng lên đến 500.000 đồng/m3 (tăng hơn 300%).

“Tôi đã đi khảo sát thấy tất cả các tuyền đường cao tốc đang làm, quy định hiện nay cho phép các doanh nghiệp đắp nền đường cao tốc thành những con đê cao từ 4 – 5 m. Các tuyến đường cao tốc này đều chạy dọc ven biển, được thi công theo công nghệ cũ cách đây hàng trăm năm. Công nghệ cũ này gây tình trạng ngăn nước gây ngập úng và ảnh hưởng xấu đến môi trường”, ông Nguyễn Hữu Đường nói.

Sau khi đi khảo sát các tuyến đường cao tốc tại Việt Nam, Công ty Thương binh nặng Hòa Bình đã quyết định tổ chức thành lập 1 đoàn công tác đi thăm quan các công trình đường cao tốc tại Nhật, Trung Quốc, Indonesia. “Khi quay về Việt Nam, ngày 1/9/2023, chúng tôi đã thành lập 1 ban nghiên cứu và xây dựng thí nghiệm hệ thống đường cao tốc và đường sắt đô thị dùng cọc ly tâm và tấm panel bản rỗng. Phương pháp thi công đường cao tốc của Công ty Thương binh nặng Hòa Bình rẻ hơn 20% so với phương pháp thi công đường cao tốc thông minh và xanh của Trung Quốc”, ông Đường khẳng định.

Tháng 2/2024, Tập đoàn Hòa Bình đã ký hợp đồng với 1 doanh nghiệp vận tải, thi công 1 đoạn đường cao tốc dài 600m, rộng 11 m tại khu phi thuế quan Xuân Cầu – Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.

Kiến nghị sớm xem xét ứng dụng công nghệ mới

Trước kiến nghị của Tập đoàn Hòa Bình, tháng 5/2024, Tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã đến thăm quan công trình đường cầu cạn tại khu phi thuế quan Xuân Cầu – Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Sau khi thăm quan xong, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Bộ. Ngày 31/7/2024, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm đã ký văn bản báo cáo Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Đường cầu cạn của Công ty Hòa Bình có nhiều ưu điểm “thi công nhanh, thân thiện với môi trường”...

Ngày 4/3/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc làm việc với Công ty Hoà Bình, các chuyên gia khoa học, Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN về xây dựng cao tốc cầu cạn, đường sắt đô thị trên cao bằng công nghệ cầu bản rỗng trên cọc bê tông cường độ cao (PRC) V+.

Chiều ngày 08/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phạm Minh Hà đã chủ trì cuộc họp về kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình (Công ty Hòa Bình) về việc triển khai áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thi công xây dựng công trình giao thông. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia của Công ty Hòa Bình và đại diện các đơn vị thuộc Bộ, Viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, một số chuyên gia và nhà khoa học.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Minh Hà ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động trong việc nghiên cứu, đề xuất sử dụng giải pháp xây dựng cầu dầm bản trên cọc ống dự ứng lực của Công ty TNHH Hoà Bình.

Siêu kết cấu đa tầng gồm đường cao tốc trên cao, nhà xã hội, trung tâm thương mại

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Minh Hà khẳng định Bộ Xây dựng sẵn sàng cử các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với Công ty Hòa Bình trong việc đánh giá, hoàn thiện giải pháp và hồ sơ kỹ thuật của giải pháp, nghiên cứu, đánh giá mức độ an toàn của giải pháp; nghiên cứu thực nghiệm, thí nghiệm, thử tải, đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu và liên kết cấu kiện lắp ghép; đánh giá hiệu quả kinh tế của giải pháp. “Ưu tiên số 1 là đánh giá khả năng an toàn chịu lực của kết cấu công trình, tiếp đến sẽ là hiệu quả kinh tế. Bộ sẽ sớm thông tin cụ thể đến doanh nghiệp về việc giao đầu mối đơn vị phối hợp để việc triển khai được thuận lợi, có hiệu quả”, Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Công ty Hoà Bình, công nghệ cầu bản trên cọc PRC V+ sử dụng cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và tấm panel bản rỗng có sườn dự ứng lực để xây dựng đường cao tốc cầu cạn trên cao, đường sắt đô thị trên cao thay thế cho công nghệ xây dựng cao tốc cầu cạn theo công nghệ đúc cọc, dầm bê tông tại chỗ, tốn nhiều chi phí, thời gian hơn.

Với công nghệ mới, các cấu kiện bê tông để xây cao tốc cầu cạn, đường sắt đô thị trên cao được chuẩn hóa, đúc sẵn, sản xuất đồng loạt tại các nhà máy, không phải tiến hành đổ bê tông cọc, dầm trực tiếp trên công trường, vì thế thi công nhanh hơn, chất lượng dầm, cọc bảo đảm. Đặc biệt, do cấu kiện bê tông được sản xuất đồng loạt trong nhà máy nên rất tiết kiệm.

Ông Nguyễn Hữu Đường kiến nghị cơ quan chức năng cần sớm kết luận để đưa nghiên cứu sáng tạo vào thực tế. “Tôi sẵn sàng tặng nhà nước các kết quả nghiên cứu này. Tôi muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, ông Đường chia sẻ.