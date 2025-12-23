Chủ tịch LPBank nói về nhà đầu tư ngoại

Nới room ngoại tối đa

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 ngày 23/12 của Ngân hàng LPBank, cổ đông LPBank đã thống nhất thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên tối đa 30%.

Theo HĐQT LPBank, đây là bước đi phù hợp với định hướng chủ động hội nhập, nhằm thu hút các nguồn lực chất lượng cao về tài chính, công nghệ và quản trị, hỗ trợ hiệu quả cho chiến lược phát triển trung - dài hạn của Ngân hàng.

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và nghiên cứu phương án phân bổ tỷ lệ sở hữu phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của ngân hàng cũng như cổ đông.

Trả lời câu hỏi các cổ đông liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, ông Hồ Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT LPBank - cho biết, theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại LPBank được phép tối đa 30%. Mức trần này vừa tạo dư địa thu hút nguồn lực quốc tế, vừa bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông trong nước.

Chủ tịch HĐQT LPBank Hồ Nam Tiến.

Với nguồn lực từ cổ đông nước ngoài, đặc biệt là các đối tác có tiềm lực tài chính, năng lực quản trị rủi ro và kinh nghiệm quốc tế, HĐQT LPBank sẽ nghiên cứu, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.

“Chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và bước đầu tiếp cận một số nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Trước khi trình cổ đông xem xét, chúng tôi sẽ tiến hành làm việc cụ thể với các nhà đầu tư tiềm năng. Tỷ lệ sở hữu dự kiến dành cho nhà đầu tư chiến lược là 30%. Sau khi thống nhất lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp, nội dung này sẽ được trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua theo quy định”, ông Tiến nói.

Chia sẻ thêm về nhà đầu tư ngoại, ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch LPBank - cho biết, đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên 30% nằm trong định hướng chủ động hội nhập, nhằm thu hút các nguồn lực chất lượng cao để hỗ trợ chiến lược phát triển trung, dài hạn của Ngân hàng.

Động thái này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực như: Tăng cường năng lực tài chính; Nâng cao minh bạch, chuẩn hóa quản trị.

Thay đổi nhân sự cấp cao

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT LPBank đã tổ chức phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao.

HĐQT đã xem xét đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT. Việc từ nhiệm xuất phát từ sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông của Ngân hàng.

Ngoài ông Nguyễn Đức Thụy, ông Nguyễn Văn Thùy - em trai ông Thụy - cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT LPBank với lý do tương tự. Ông Thùy sinh năm 1981.

Như vậy, HĐQT nhà băng này còn 5 người gồm các ông Phạm Phú Khôi, Hồ Nam Tiến, Bùi Thái Hà, Hình Ngọc Huy và bà Vương Thị Huyền.

LPBank tiền thân là ngân hàng Bưu điện Liên Việt, được thành lập vào tháng 3/2008. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhà băng này lãi trước thuế 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến 30/9, tổng tài sản LPBank đạt 539.149 tỷ đồng.