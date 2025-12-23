Xây dựng lòng tin và sự minh bạch để phát triển IFC

Tại hội thảo “Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế”, do báo Tiền Phong tổ chức, ông Phùng Anh Tuấn - Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam cho rằng, việc xây dựng lòng tin và sự minh bạch trong áp dụng luật pháp sẽ tạo giúp phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông Phùng Anh Tuấn, hội thảo của báo Tiền Phong tổ chức diễn ra ngay khi các Nghi định và Nghị quyết về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) được Chính phủ chính thức ban hành. Ông Tuấn khẳng định, đây là một bước đi mạnh mẽ để vươn ra thế giới.

Do đó, ông Tuấn đề xuất một số kiến nghị để Nghị định và Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế vận hành thành. Cụ thể, ông Tuấn đề xuất triển khai lộ trình quản lí tài sản số trong vòng 3 năm tới.

Giai đoạn đầu (4 - 8 tháng) sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện chống rửa tiền, quản trị rủi ro và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Giai đoạn tiếp theo là cấp phép thí điểm và đưa vào vận hành chính thức.

Ông Tuấn cho biết, ở các trung tâm như Dubai hay Astana, nhà đầu tư chỉ mất một ngày hoặc một tuần để đăng ký doanh nghiệp. Họ không cần đặc quyền gì quá lớn, họ chỉ cần sự nhanh chóng và tối ưu hóa thủ tục.

“Chúng ta cần chuyển dịch mạnh sang cơ chế hậu kiểm để thu hút dòng vốn. Về thuế, cần thống nhất cách áp dụng và tính ổn định để đảm bảo tính dự báo”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, để thu hút đầu tư nước ngoài, cái quan trọng nhất là xây dựng lòng tin. Lòng tin ở đây phải dựa trên tính khả đoán và sự minh bạch. Nhà đầu tư không cần quá nhiều ưu đãi đặc biệt, nhưng họ cần biết trước rằng nếu họ bỏ vốn vào Việt Nam thì chính sách sẽ ứng xử với họ như thế nào trong tương lai, kể cả khi có thay đổi. Sự ổn định của hệ thống pháp luật chính là nền tảng của lòng tin.

“Để thực hiện được những mục tiêu chiến lược đã đặt ra, tôi nhận thấy một điểm tựa cực kỳ quan trọng, đó chính là sự sáng suốt của lãnh đạo trong việc đưa ra những chủ trương mang tính bước ngoặt. Cách tiếp cận quan trọng nhất hiện nay chính là đổi mới. Bởi lẽ, các chủ trương từ Trung ương và cơ quan của TPHCM đang tập trung vào việc giải quyết câu hỏi làm thế nào để vận hành một Trung tâm Tài chính (IFC) đúng tầm quốc tế?”, ông Tuấn nói.

Có một điểm mà ông Tuấn thấy vướng mắc, có thể dẫn đến hệ lụy lớn sau này là quy định, áp dụng pháp luật nước ngoài nhưng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Điều này tạo ra một sự mơ hồ cho cả những người làm chuyên môn, các luật sư và khiến nhà đầu tư sẽ không thể dự đoán được rủi ro pháp lý của mình. Cuối cùng, nếu muốn giới thiệu một hệ thống pháp luật mới tại IFC, chúng ta cần một sự thay đổi về hệ quy chiếu.

“Chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn rằng Việt Nam là người đi sau trong cuộc chơi xây dựng trung tâm tài chính toàn cầu. Để thành công, chúng ta cần phải phù hợp với các hệ thống tài chính hiện đại tại London, New York, Hong Kong (Trung Quốc) hay Tokyo. Việt Nam không phải là một tay chơi đủ lớn để đặt ra những quy luật riêng biệt mang tính áp đặt, rồi bắt các nhà đầu tư quốc tế phải tuân thủ, trong khi chính chúng ta đang cần nguồn vốn và sự thừa nhận từ họ”, ông Tuấn nói.