Kinh tế

Google News

Giá vàng, giá bạc tăng cao nhất mọi thời đại

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục bùng nổ khi tăng hơn 2%, chính thức thiết lập mức cao nhất mọi thời đại. Bạc cũng không nằm ngoài xu hướng khi chạm mức đỉnh kỷ lục mới.

Theo ghi nhận ngày 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng đạt mức cao kỷ lục 4.445,69 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 23/12. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 2 tại Mỹ đóng cửa tăng 1,9%, đạt 4.469,40 USD/ounce.

Một chuyên gia phân tích của Nemo.Money cho rằng, động lực hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn đến từ căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Venezuela. “Giá vàng thời gian qua liên tục neo sát mức đỉnh lịch sử, vì vậy diễn biến hiện tại giống như cú bứt phá theo đà, sau giai đoạn tích lũy trong bối cảnh thị trường giao dịch thưa thớt dịp nghỉ lễ”, ông nhận định và nhấn mạnh mục tiêu tiếp theo của bên mua vàng có thể là mốc 5.000 USD/ounce trong năm tới.

silver-gold-11zon.jpg
Giá vàng và bạc liên tục lập kỷ lục mọi thời đại. Ảnh: Free Press Journal.

Với vai trò tài sản trú ẩn, vàng thường tăng giá mạnh khi kinh tế - địa chính trị bất ổn. Năm nay, kim loại quý này đã tăng hơn 69%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn phòng thủ và mặt bằng lãi suất thấp.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay đã vọt lên mức kỷ lục mọi thời đại 69,59 USD/ounce, được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp và đầu tư tăng mạnh, nguồn cung thắt chặt, căng thẳng địa chính trị leo thang cùng kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, qua đó gia tăng lực đỡ cho thị trường.

Tính từ đầu năm, bạc đã tăng hơn 136%. Các chiến lược gia của Macquarie cho biết đà tăng của bạc chủ yếu đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài cùng nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh tại Ấn Độ trong mùa lễ hội. Họ dự báo giá bạc có thể đạt trung bình khoảng 57 USD/ounce vào năm 2026.

Chỉ số USD giảm nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Ở nhóm kim loại quý khác, bạch kim tăng 5,4% lên 2.079 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 17 năm, trong khi palladium tăng 2,1% lên 1.748,84 USD/ounce, tiến sát mức đỉnh của gần ba năm qua.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #bạc #giá vàng #giá bạc #giá vàng thế giới #giá vàng thế giới đi ngang #giá bạc lập kỷ lục #world gold price

