Giá vàng neo cao

TPO - Sáng nay (21/12), giá vàng miếng SJC đứng im ở mức cao 156,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng cao hơn vàng nhãn từ 1,4 - hơn 3 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng; Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC 154,7 - 156,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cách đỉnh lịch sử 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đi ngang so với ngày hôm qua. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC chỉ thấp hơn đỉnh lịch sử lập ngày 15/12 vừa qua 200.000 đồng/lượng. Như vậy, vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn từ 1,4 - hơn 3 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.338 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Nhiều ý kiến cho rằng, với mức giá hiện tại quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce, vàng thế giới đang ở vùng đỉnh lịch sử. Nếu đà tăng tiếp tục được duy trì bởi các thông tin kinh tế tiêu cực tiếp theo, mục tiêu kỹ thuật tiếp theo có thể hướng tới vùng 4.500-4.550 USD/ounce ngay trong quý I/2026.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.148 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại: Vietcombank, BIDV, ACB niêm yết ở mức 26.140 - 26.405 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.980 đồng/USD (mua - bán).