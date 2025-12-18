Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng quay đầu tăng

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (18/12), giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau một ngày giảm sâu. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc trên 156 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng nhẫn từ 1-3,1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 153,2 - 156,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC 154,3 - 156,2 triệu đồng/lượng.

gv.jpg
Giá vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng trở lại.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 151,3 - 154,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn SJC niêm yết 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.340 USD/ounce, tăng 32 USD so với sáng qua. Nhiều dự báo cho thấy, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh và sớm chạm mốc 5.000 USD/ounce vào đầu năm 2026. Theo đó, trong nước giá vàng sẽ tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới.

Hiện, vàng trong nước vẫn thiếu nguồn cung vì chưa có đơn vị nào được cấp phép nhập khẩu vàng miếng, dù thông tư hướng dẫn có hiệu lực hơn 2 tháng nay. Nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ hạ nhiệt nếu được bổ sung nguồn cung mới trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.146 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Vietcombank, BIDV, Agribank niêm yết giá USD ở mức 26.123 - 26.404 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.242 - 27.372 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
