Kinh tế

Google News

Không xanh hóa sản xuất, doanh nghiệp mất cơ hội với thị trường

P.V

Nếu không sớm xanh hóa quy trình sản xuất, đo lường và minh bạch hóa phát thải, nhiều doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng sẽ gặp khó khăn trong hội nhập thị trường quốc tế.

Ngày 19/12 tại TPHCM, Diễn đàn phát triển bền vững ngành Xây dựng Việt Nam - VSCF 2025 (Vietnam Sustainable Construction Forum) diễn ra tại TPHCM với hơn 500 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TPHCM hiện đóng góp hơn 23% GDP cả nước, có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu phát triển hạ tầng rất lớn. Vì vậy, phát triển bền vững ngành xây dựng không chỉ là yêu cầu khách quan, mà là lựa chọn chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng sống và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. TPHCM đã và đang triển khai nhiều chương trình, đề án quan trọng như phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số trong quản lý xây dựng, khuyến khích công trình xanh, tiết kiệm năng lượng.

anh-1.jpg
Ban tổ chức đã lễ trao các chứng chỉ công trình xanh quốc tế LEED, LOTUS, EDGE và BRI và lễ vinh danh 17 doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngành xây dựng và vận hành tòa nhà là một trong những lĩnh vực phát thải lớn, chịu áp lực ngày càng tăng từ các luật thương mại quốc tế, điển hình là Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu đối với thép, xi măng và vật liệu xây dựng

Do đó, nếu không sớm xanh hóa quy trình sản xuất, đo lường và minh bạch hóa phát thải, nhiều doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng sẽ gặp khó khăn trong hội nhập thị trường quốc tế. Tuy nhiên, bài toán chuyển đổi xanh của ngành xây dựng đang chịu áp lực rất lớn từ chính quy mô phát thải.

Tại diễn đàn, ban tổ chức đã lễ trao các chứng chỉ công trình xanh quốc tế LEED, LOTUS, EDGE và BRI và lễ vinh danh 17 doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững, thể hiện thông điệp mạnh mẽ về việc đưa các cam kết xanh vào thực tiễn đo lường và hành động cụ thể.

anh-2.jpg
Flamingo Maison 108 - giai đoạn đầu của đại dự án Flamingo World Islands Ho Nui Coc Flamingo World Islands Ho Nui Coc do Flamingo Holdings phát triển tại Thái Nguyên nhận Chứng chỉ Công trình Xanh EDGE.

Trong đó, Flamingo Maison 108 - giai đoạn đầu của đại dự án Flamingo World Islands Ho Nui Coc Flamingo World Islands Ho Nui Coc do Flamingo Holdings phát triển tại Thái Nguyên - đã vinh dự nhận Chứng chỉ Công trình Xanh EDGE do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới trao tặng.

Đây là lần thứ ba Flamingo Holdings được vinh danh với hệ thống chứng chỉ công trình xanh quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bất động sản bền vững tại Việt Nam. Trước đó, hai dự án Flamingo Đại Lải Resort và Flamingo Cát Bà Resorts đã lần lượt đạt chứng chỉ EDGE, trở thành những hình mẫu tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng bền vững tại Việt Nam.

Theo đánh giá của IFC, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đạt mức tiết kiệm năng lượng lên tới 59%, tiết kiệm nước 31% và giảm phát thải carbon trong vật liệu 22%, thuộc nhóm công trình “sẵn sàng không phát thải carbon" và phù hợp với các tiêu chuẩn xây dựng không phát thải ròng. Những con số thể hiện rõ hiệu quả của các giải pháp từ quy hoạch đến thiết kế và vận hành bền vững được áp dụng đồng bộ trong toàn dự án.

P.V
#xây dựng #bền vững #chứng chỉ xanh #doanh nghiệp #phát thải

