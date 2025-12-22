Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Lý do người mua vàng lỗ nặng

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (22/12), giá vàng miếng SJC ở mức 156,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn có xu hướng giảm. Nếu tính từ vùng đỉnh cách đây 1 tuần, người mua vàng lỗ “kép” 2,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn lỗ hơn 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua, nhưng giảm 600.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Như vậy, nếu người mua vàng SJC cách đây 1 tuần, bán ra hôm nay lỗ “kép” 2,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng; Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC 154,7 - 156,6 triệu đồng/lượng.

Người đu đỉnh vàng miếng lỗ gần 3 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần.

Giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu cũng trong xu hướng giảm. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152 - 155 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua và giảm 800.000 đồng/lượng so với cách đây 1 tuần.

Nếu người mua vàng nhẫn thương hiệu này bán ra hôm nay lỗ lên đến 3,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với cách đây 1 tuần và cũng lỗ hơn 3 triệu đồng/lượng nếu bán ra hôm nay.

Người mua vàng nhẫn rủi ro hơn vàng miếng SJC bởi chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn được các thương hiệu nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng trong khi vàng miếng SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.358 USD/ounce, tăng 20 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.148 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại: Vietcombank, BIDV, ACB niêm yết ở mức 26.140 - 26.405 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.980 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
