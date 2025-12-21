Chứng khoán cuối năm: Dòng tiền chọn lọc, khó có sóng lớn?

TPO - Sau nhịp hồi phục đưa VN-Index vượt lại ngưỡng 1.700 điểm, thị trường bước vào những phiên giao dịch cuối năm với nhiều yếu tố đan xen giữa kỳ vọng và thận trọng. Trong bối cảnh thanh khoản còn thấp và áp lực chốt NAV (tài sản ròng) gia tăng, giới phân tích cho rằng xu hướng chủ đạo tuần tới nhiều khả năng là hồi phục kèm tích lũy, thay vì nhịp tăng nóng trên diện rộng.

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với diễn biến hồi phục tích cực, khi VN-Index chính thức chinh phục lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Chỉ số kết tuần tại 1.704,31 điểm, tăng 57,42 điểm, tương đương 3,49% so với tuần trước.

Đà phục hồi càng được củng cố khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VHM, có phiên giao dịch bùng nổ vào cuối tuần, nhiều mã đồng loạt bật tăng mạnh và tiệm cận mức giá trần. Sắc xanh cũng chiếm ưu thế trên nhiều nhóm ngành, trong đó dòng tiền ưu tiên tại nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bán lẻ và dầu khí. Ở chiều ngược lại, nhóm hóa chất chịu áp lực điều chỉnh do ảnh hưởng từ DGC sau các phiên giảm điểm mạnh liên tiếp.

VN-Index chính thức chinh phục lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Dòng tiền có xu hướng ưu tiên các cổ phiếu dẫn dắt, trong khi mức độ lan tỏa chưa thật sự đồng đều. Thanh khoản toàn thị trường giảm khoảng 4,9% so với tuần trước.

Về giao dịch khối ngoại, sau tuần bán ròng mạnh trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng nhẹ khoảng 350 tỷ đồng trên HoSE. HPG là cổ phiếu được mua ròng nổi bật, bên cạnh TCX và SSI. Ở chiều ngược lại, VIC, DGC và DXS chịu áp lực bán ròng, cho thấy sự phân hóa trong chiến lược giải ngân của dòng vốn ngoại.

Giới phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tuần hồi phục trong bối cảnh thanh khoản thị trường tiền tệ có dấu hiệu cải thiện. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng (kỳ hạn qua đêm) đã hạ nhiệt mạnh về 4,5% vào ngày 17/12, sau khi tăng lên 7,5% - mức cao nhất trong 3 năm trong tuần trước. Tuy vậy, áp lực nhu cầu vốn và tiền mặt vào giai đoạn cuối năm vẫn hiện hữu, khiến rủi ro biến động lãi suất ngắn hạn chưa thể loại trừ.

Ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia phân tích, Chứng khoán Pinetree - cho rằng, điểm đáng chú ý của nhịp hồi lần này là sự lan tỏa tốt hơn của dòng tiền so với các đợt tăng trước. Đóng góp của nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup không còn chiếm tỷ trọng áp đảo, thay vào đó VN-Index còn nhận được sự hỗ trợ rõ nét từ nhiều nhóm ngành khác như ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Điều này giúp nhịp phục hồi trở nên cân bằng hơn.

Tuy nhiên, phần lớn các nhóm ngành còn lại vẫn đang trong trạng thái đi ngang, cho thấy dòng tiền dù cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự mạnh mẽ và đồng thuận trên toàn thị trường. Mặc dù đà tăng trong tuần qua là khá ấn tượng, nhưng xét trên tổng thể vẫn mang tính chất của một nhịp hồi kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy trung hạn.

Thanh khoản hiện tại vẫn duy trì ở mức rất thấp, dưới 20 nghìn tỷ đồng mỗi phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài quan sát. Sau nhịp giảm mạnh trước đó, thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cung hàng kẹt lại trong quá trình hồi phục.

“Các nhóm cổ phiếu đã đi ngang và xây nền trong tuần vừa qua nhiều khả năng sẽ có diễn biến tốt hơn trong tuần tới, đáng chú ý là xây dựng, bất động sản, thép và công nghệ. Tuy nhiên, khả năng bứt phá mạnh là không cao khi thị trường vừa trải qua một nhịp giảm khá dốc, do đó xu hướng phù hợp nhất trong giai đoạn này vẫn là hồi phục kèm tích lũy, thay vì tăng nóng trên diện rộng”, ông Học nhận định.

VN-Index kết tuần giao dịch ở trên mốc 1.700 điểm cho thấy nỗ lực của thị trường tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng, dòng tiền cũng có sự phân hóa khi chủ yếu tập trung vào một số mã vốn hóa lớn và cũng chỉ có một số nhóm ngành nhất định thu hút được sự chú ý của dòng tiền

Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành có thể cân nhắc trong những phiên tới là ngân hàng, đầu tư công và chứng khoán.