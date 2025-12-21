Tân chủ tịch hội đồng quản trị được mua cổ phiếu bằng 1/25 thị giá

TPO - Đang giao dịch với giá 260.000 đồng/cổ phiếu, Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu cho ông Trần Quang Đức - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị - vừa trúng cử tại đại hội cổ đông thường niên 2025 hồi cuối tháng 6.

Tuần qua, VN-Index tăng 57,42 điểm lên 1.704,31 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh trung bình trên sàn HoSE đạt 721 triệu cổ phiếu/phiên (giảm hơn 7% so với tuần trước), giá trị giao dịch bình quân đạt 21.281 tỷ đồng/phiên. HNX-Index cũng tăng thêm 3,88 điểm lên 253,97 điểm.

Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng hơn 46 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 341 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 32 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 124 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 15-19/12 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng hơn 39 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 185 tỷ đồng.

Nâng sở hữu lên 66,5% vốn điều lệ

Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 (mã chứng khoán: VE4) thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ 2 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.500 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 1/25 giá thị trường là 260.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến được thực hiện trong quý IV/2025 và kéo dài sang năm 2026. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VE4 dự kiến tăng lên hơn 30 tỷ đồng.

Phương án này đã được đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua, để thay thế cho đợt chào bán riêng lẻ hơn 1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, triển khai ngày 18/6. Ở phương án này, nhà đầu tư chiến lược duy nhất là ông Nguyễn Giang Nam dự kiến mua toàn bộ số cổ phần phát hành để nắm giữ 50% vốn điều lệ VE4.

Tuy nhiên, đợt chào bán không phân phối được bất kỳ cổ phiếu nào do ông Nguyễn Giang Nam từ chối nộp tiền mua cổ phiếu. Do đó, VE4 kết thúc đợt chào bán và không phân phối số cổ phiếu.

Với phương án phát hành mới, VE4 đã thông qua danh sách 1 nhà đầu tư chiến lược duy nhất là ông Trần Quang Đức - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị VE4 - vừa trúng cử tại đại hội cổ đông thường niên 2025 hồi cuối tháng 6.

Theo kế hoạch, ông Trần Quang Đức sẽ mua toàn bộ 2 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 66,5% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn nhất của VE4. Theo phương án phát hành, toàn bộ số cổ phiếu dành cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 3 năm.

Với giá phát hành 10.500 đồng/cổ phiếu, VE4 dự kiến thu về khoảng 21 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ. Trong đó, khoảng 15 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại Vietcombank chi nhánh Nghệ An. Phần còn lại được phân bổ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả tiền lương và thưởng cho người lao động…

Trên sàn HNX, cổ phiếu VE4 dù đang trong diện cảnh báo nhưng vẫn duy trì mức thị giá ở mức 260.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Nguyễn Khoa Đăng, Tổng giám đốc Công ty CP Searefico (mã chứng khoán: SRF) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,56% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/12 đến 18/1/2026. Ông Đăng mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc từ ngày 9/9/2024 thay cho ông Vũ Xuân Thức.

Đua phát hành cổ phiếu

Ngày 25/12, Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Coteccons sẽ phát hành 5,07 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20:1, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đã phát hành của Coteccons sẽ tăng lên hơn gần 109 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng lên hơn 1.078 tỷ đồng. Đầu tháng 12, CTD thực hiện chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng tổng số tiền chi trả khoảng 101 tỷ đồng.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) sẽ phát hành thêm 2.499.890 cổ phiếu phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Nếu kết thúc đợt chào bán, nhân viên không mua hết HAH sẽ phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2026. Hiện, thị giá HAH đang giao dịch quanh mức 57.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu ESOP sẽ thấp hơn 83% so với giá thị trường đang giao dịch trên sàn HoSE.

Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia muốn nâng sở hữu tại Công ty CP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) lên 4,35% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/12 đến 21/1/2026. Trước đó, từ ngày 21/10 - 19/11, Chứng khoán Quốc Gia đã mua 5.145.300 cổ phiếu SAM trong tổng đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,03% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, ông Trần Việt Anh đang sở hữu trên 10% vốn tại Chứng khoán Quốc Gia cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại SAM Holdings và ông Bùi Quang Bách - thành viên Hội đồng quản trị Chứng khoán Quốc Gia cũng là thành viên Hội đồng quản trị độc lập SAM Holdings.